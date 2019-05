Elezioni comunali Bari 2019, i risultati in diretta: sfida a sei per Palazzo Città

A Bari e provincia il Movimento 5 Stelle rimane il primo partito, la Lega sfonda quota 20%, segue il Pd abbastanza indietro. Questa la fotografia del voto per le Elezioni Europee 2019, a scrutinio terminato e in attesa dei risultati definitivi (qui la diretta su Today), mentre dalle 14 inizierà lo spoglio per i sindaci. Bari infatti è tra le città chiamate a votare anche per l’elezione del sindaco, il rinnovo del Consiglio comunale e per i Municipi.

Elezioni comunali a Bari: i risultati

Dalle 14 inizia quindi lo spoglio per le elezioni comunali a Bari, dove sono 278.016 gli aventi diritti, suddivisi su 345 seggi. Sei i candidati in corsa per la carica di sindaco: a sfidare il primo cittadino uscente Antonio Decaro (sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da 11 liste) ci sono il candidato del centrodestra (più liste civiche) Pasquale Di Rella con nove liste, Elisabetta Pani per il Movimento 5 Stelle, l'indipendente Irma Melini, Sabino De Razza (Baricittàaperta) e Francesco Corallo (Pensionati e Invalidi - Giovani insieme).

Più di ottocento i candidati consiglieri mentre solo 36 siederanno in aula Dalfino e sono 76 i consiglieri da eleggere per i 5 Municipi.

Elezioni comunali a Bari: i candidati e le liste

Antonio Decaro (sostenuto dalle liste Partito Democratico, Decaro per Bari, Decaro Sindaco, Sud al Centro, Iniziativa Democratica, Unione di Centro Bari, Bari Bene Comune, Articolo 1, Italia in Comune, Progetto Bari, Avanti Decaro)

(sostenuto dalle liste Partito Democratico, Decaro per Bari, Decaro Sindaco, Sud al Centro, Iniziativa Democratica, Unione di Centro Bari, Bari Bene Comune, Articolo 1, Italia in Comune, Progetto Bari, Avanti Decaro) Pasquale Di Rella ( sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Di Rella per Bari, Di Rella Sindaco, Idea, Direzione Italia, Io Sud, Sport Bari, Nuovo Psi, Popolo della Famiglia, Partito Liberale Italiano, Movimento Riprendiamoci il Futuro)

sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Di Rella per Bari, Di Rella Sindaco, Idea, Direzione Italia, Io Sud, Sport Bari, Nuovo Psi, Popolo della Famiglia, Partito Liberale Italiano, Movimento Riprendiamoci il Futuro) Elisabetta Pani ( Movimento 5 Stelle)

Movimento 5 Stelle) Irma Melini (sostenuta dalla lista Irma Melini x Bari)

(sostenuta dalla lista Irma Melini x Bari) Sabino De Razza ( sostenuto dalle liste Baricittàperta)

sostenuto dalle liste Baricittàperta) Francesco Corallo (Pensionati e Invalidi - Giovani insieme)

Un eventuale ballottaggio per l’elezione del sindaco di Bari è fissato per il 9 giugno.

Oltre a Bari si vota anche in altri nove comuni della provincia per eleggere il nuovo sindaco: Binetto, Bitritto, Cellamare, Poggiorsini, Turi (tutti al di sotto di 15mila abitanti), Gioia del Colle, Corato, Rutigliano e Putignano.

Tutti i candidati e le liste a Binetto - Bitritto - Cellamare - Poggiorsini - Turi - Gioia del Colle - Corato - Rutigliano - Putignano

Elezioni a Bari: i dati dell'affluenza

A Bari città per le Europee la percentuale definitiva di affluenza è stata del 66,73%, in calo di circa 3 punti rispetto alle stesse elezioni del 2014 (69,22%).

Per le Comunali a Bari affluenza al 64,72%, in calo rispetto alle amministrative del 2014 quando l’affluenza fu del 67,56%.

Elezioni europee 2019: i risultati a Bari

Intanto, questi i risultati per le Europee: nel Barese i pentastellati hanno ottenuto il 26,60% delle preferenze seguiti dalla Lega con il 22,33% e dal Pd al 17,04% (i democratici sono crollati rispetto alla vittoria di cinque anni fa). Forza Italia si ferma al 10,63%. Fratelli d’Italia arriva all’8,12% e mentre +Europa (8,05%) che però a livello nazionale non supera la soglia di sbarramento del 4%, come pure la Sinistra (2,64%).

Questi invece i risultati a Bari città: il Movimento 5 stelle arriva al 27,66% ma rispetto alle Politiche di un anno fa, dove arrivò al 45-46%, ha perso ben il 19%. Il partito di Matteo Salvini invece ottiene un risultato storico: 21,48% contro il 5% del 2018. Il Pd è terzo partito con il 20,40%. Forza Italia invece si ferma poco sopra al 10%, Fratelli d’Italia e +Europa rispettivamente al 6,88% e al 5,24%.

Veniamo poi ai risultati per l’intera circoscrizione Italia Meridionale: M5s 29,21%, Lega 23,41%, Pd 17,84%, Forza Italia 12,27%, Fratelli d’Italia 7,14%.