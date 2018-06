Risultati elezioni Brescia: riconfermato il sindaco Del Bono

Riconferma a Brescia: il sindaco uscente Emilio Del Bono è stato confermato come primo cittadino del Comune lombardo dopo il voto alle elezioni amministrative 2018. Quando sono state scrutinate tutte le sezioni, in base ai dati del Viminale, Delbono (Pd, liste civiche Brescia 2030, Castelletti Brescia per passione, Del Bono sindaco, Del Bono 2.0 e Sinistra a Brescia) è stato eletto con il 53,86% dei voti.

Elezioni Comunali Brescia 2018: i dati ufficiali

La sfidante di centrodestra Paola Vilardi (Unione di centro, Fdi, Il Popolo della famiglia, Lista Civica x Brescia civica, Forza Italia e Lega) si è fermata al 38,10%. A seguire: Guido Ghidini per il Movimento 5 stelle è al 5,45%; Alberto Marino per Potere al popolo è allo 0,77%; Laura Castagna (Forza Nuova-Azione sociale) è allo 0,69%; Lamberto Lombardi (Pci) è allo 0,45%; Davide De Cesare per Casapound Italia è allo 0,37%; Leonardo Peli con la Lista civica Il bigio Pro Brixia è allo 0,27%.

Ricci: "Grande Delbono"

"Centro sinistra e @pdnetwork ci sono! Nel contesto politico post 4/3 e nonostante la luna di miele del governo e la campagna di #salvini sulla pelle dei disperati, il centro sinistra cresce ovunque dalle politiche. Abbiamo ottimi candidati per ballottaggi. Ps. Grande @DelBono2018". Così Matteo Ricci, responsabile Enti locali del Pd, in un commento su Twitter.

I risultati

