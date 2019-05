Elezioni Comunali Firenze: i risultati del voto in diretta

Domenica 26 maggio, oltre che per le Elezioni europee, si è votato anche per le amministrative in oltre 3.800 comuni italiani. Tra questi uno dei più importanti è quello di Firenze, dove i cittadini hanno votato per scegliere il nuovo sindaco. Su questo link verranno riportati i risultati in diretta per le Comunali di Firenze, a partire da quando avrà inizio lo spoglio.

Elezioni comunali Firenze: i risultati in diretta

In attesa di scoprire i risultati delle elezioni Comunali nel capoluogo fiorentino, che verranno pubblicati sul sito del Viminale, vediamo alcune informazioni sui candidati in lizza per la poltrona di primo cittadino. Ricordiamo che in caso di ballottaggio i cittadini dovranno tornare alle urne il prossimo 9 giugno. Il ballottaggio, essendo Firenze una città con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, è necessario nel caso in cui nessun candidato al primo turno riesca a ottenere la maggioranza assoluta. Passano al secondo turno i due candidati a sindaco più votati.

In queste elezioni amministrative di Firenze i candidati erano nove: Dario Nardella si presenta per guidare per la seconda volta la città di Firenze, forte degli ultimi sondaggi. A sfidarlo Umberto Bocci, Roberto De Blasi, Saverio di Giulio, Antonella Bundu, Andrea Lasso, Gabriele Giacomelli, Fabrizio Valleri, Mustafa Watte.

A sostegno degli aspiranti sindaci sono state presentate 20 liste mentre un esercito di candidati che si contenderanno i seggi in Consiglio comunale. Si vota inoltre per l’elezione dei 5 consigli di quartiere e dei rispettivi presidenti.

Elezioni comunali Firenze: i candidati

Dario Nardella : Partito democratico, +Europa, Avanti Firenze, Nardella sindaco, Sinistra Civica;

: Partito democratico, +Europa, Avanti Firenze, Nardella sindaco, Sinistra Civica; Umberto Bocci : Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lista Civica Firenze – Bocci sindaco, Popolari & Liberali – Bocci sindaco, Firenze in movimento;

: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lista Civica Firenze – Bocci sindaco, Popolari & Liberali – Bocci sindaco, Firenze in movimento; Roberto De Blasi : Movimento 5 stelle;

: Movimento 5 stelle; Antonella Bundu : Firenze città aperta, Potere al Popolo e Sinistra Italiana;

: Firenze città aperta, Potere al Popolo e Sinistra Italiana; Saverio di Giulio: Casapound;

Casapound; Andrea Lasso: Verdi;

Verdi; Gabriele Giacomelli : Partito Comunista;

: Partito Comunista; Fabrizio Valleri : Libera Firenze,

: Libera Firenze, Mustafa Watte: Punto e a capo.

Elezioni Firenze, chi sono i candidati

Dario Nardella, che 5 anni fa trionfò al primo turno con il 59% dei consensi, tenterà anche quest'anno la vittoria cercando di evitare il ballottaggio. Il sindaco uscente è sostenuto da una lista del Partito democratico, una di +Europa, dalla lista civica Nardella Sindaco, da Avanti Firenze (civica voluta dal socialisti Nencini e dall'ex forzista Toccafondi), da 'Sinistra Civica' (con capolista Angela Terzani, moglie del noto giornalista) e da una lista verde. Vip e giovanissimi nella lista di Nardella

Principale competitor del sindaco uscente è l'ex presidente di Unitalsi Umberto Bocci. Quest'ultimo è appoggiato da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e tre liste civiche ( 'Lista Civica Firenze – Bocci sindaco', 'Popolari & Liberali – Bocci sindaco' e 'Firenze in movimento').

Poi troviamo il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Roberto De Blasi. Casapound ha presentato Saverio di Giulio mentre i Verdi hanno candidato Andrea Lasso. Gabriele Giacomelli, invece, è il candidato del Partito Comunista.

Presenti due liste civiche che hanno un proprio candidato sindaco: 'Libera Firenze' che ha presentato il calciante Fabrizio Valleri e la lista dell'ex assessore Graziano Cioni (Punto e a capo) che propone Mustafa Watte (primo musulmano candidato come primo cittadino a Firenze).

Unica candidata donna è Antonella Bundu sostenuta da una coalizione di sinistra costituita da tre liste: Firenze città aperta, Potere al Popolo e Sinistra Italiana.

Elezioni comunali, i sondaggi

