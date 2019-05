Elezioni Comunali Perugia: i risultati del voto in diretta

Domenica 26 maggio si votava per le Elezioni amministrative in 3.800 Comuni italiani, oltre che per le Europee. Tra le città in cui si doveva scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale c'è anche Perugia.

Elezioni comunali Perugia: i risultati in diretta

Chi avrà vinto? Today seguirà lo spoglio in diretta e fornirà i risultati in tempo reale delle Comunali a Perugia. Lo scrutinio inizierà nel pomeriggio. In attesa di scoprire i dati ufficiali che verranno pubblicati sul sito del Viminale, ecco alcune informazioni su affluenza e candidati.

Elezioni comunali Perugia: i dati sull'affluenza

Ecco il dato definitivo dell'affluenza in provincia di Perugia per le comunali 2019. Alle 23 di domenica 26 maggio hanno votato il 71,17% degli avanti diritto. Circa un punto percentuale in meno rispetto al dato di cinque anni fa (72,03%).

E anche qui c'è il caso Perugia. Il Ministero dell'Interno ha ricorretto il dato riguardante Perugia: ora è fissato al 69,58%, contro il 69,77%. In sintesi: nessun crollo dopo la correzione e una prima stima errata da parte del Viminale.

Elezioni Perugia, i candidati sindaco

Elezioni Perugia, chi sono i candidati

Che l'Umbria non sia più graniticamente una regione rossa lo si vede dal boom di candidati a sindaco e di liste civiche in nome del cambiamento o del rancore (verso quelli che un tempo erano alleati o compagni di partito) e i doppioni (vedi Movimento 5 Stelle e #NoiCittadini.

Dopo lo storico successo del centrodestra nel 2014 la Lega si è fatta principale promotrice del sindaco uscente Romizi. Il centrosinistra è in campo una coalizione allargata candidando il vicedirettore del Tg3 Giubilei.

In campo anche l'imprenditore Marco Mandarini e l’ex ministro Katia Bellillo. Nel panorama civico c’è la candidatura del consigliere comunale Carmine Camicia con la lista Perugia nel Cuore, mentre CasaPound ha scelto di puntare su Antonio Ribecco come candidato sindaco.

Il Movimento 5 Stelle quando tutto faceva pensare a una nuova candidatura per Cristina Rosetti alla fine si è deciso di puntare sulla ricercatrice Francesca Tizi certificando la sua lista.

Segui tutte le ultime notizie sulle elezioni comunali di Perugia grazie alla redazione di PerugiaToday: qui lo speciale elezioni comunali 2019.