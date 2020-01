Bibbiano e Pilastro, "disfatta" di Salvini nei due luoghi simbolo della campagna elettorale

Anche a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, paese simbolo della campagna elettorale, il candidato di centro-sinistra, nonché governatore uscente della regione Emilia Romagna, ha prevalso sulla candidata leghista.

Stefano Bonaccini ha ottenuto il 56,7% dei consensi (3.039 voti), Lucia Borgonzoni il 37,43% (2006), Simone Benini del movimento cinque stelle 4,33% (232), gli altri candidati meno dell'un per cento. Il Pd è intorno al 40 per cento.

Il Comune di Bibbiano, come tanti nella provincia di Reggio Emilia, è tradizionalmente di centrosinistra: alle scorse regionali qui Bonaccini aveva preso il 57 per cento. Riusltato confermato anche in queste elezioni 2020.

Bibbiano, Salvini sognava di conquistare l'Emilia partendo da qui

Matteo Salvini sognava di conquistare l'Emilia partendo da Bibbiano e nel corso della campagna elettorale lo slogan "Non votate il partito di Bibbiano" è stato un refrain. La mossa non ha pagato. Il paese diventato sui malgrado strumento di lotta politica dopo l'inchiesta “Angeli e Demoni” sui presunti affidi irregolari dei bambini, ha scelto Bonaccini.

Anche al Pilastro, secondo luogo simbolo della campagna elettorale del leader del Carroccio, il quartiere bolognese della citofonata ormai celebre, dopo che sono state scrutinate quasi tutte le sezioni, il Partito Democratico è primo partito con circa il 40 per cento delle preferenze, la Lega è indietro, intorno al 18 per cento. A Bologna città Bonaccini ha preso il 64 per cento e il Pd il 39 per cento.