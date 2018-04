Elezioni Friuli Venezia Giulia: trionfo Lega, crolla il M5s

Trionfa il centrodestra, e nello specifico la Lega, nel voto in Friuli Venezia Giulia: un test regionale che può avere ripercussioni a livello nazionale in questa delicata fase politica. Il centrodestra ha conquistato una vittoria nettissima.

Risultati: Fedriga avanti, Lega primo partito

I seggi si sono chiusi alle 23 di ieri e l'affluenza alle urne è stata del 49,65% con 549.806 elettori che sono andati a votare su 1.107.415 aventi diritto.

Quando sono state scrutinate 1.140 sezioni su un totale di 1.369 nelle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, vola verso la vittoria attestandosi sul 57,12%. A seguire Sergio Bolzonello (centrosinistra) al 27,07%, Alessandro Fraleoni Morgera (M5S) all'11,96%. Sergio Cecotti (Patto per l'Autonomia) è al 3,85%. I risultati di lista (1130 sezioni scrutinate su 1369) vedono come primo partito la Lega (34,94%), il Pd è al 18,39%, Forza Italia al 12,16%, il M5S al 7,28%, Progetto Fvg per una regione speciale Fedriga presidente al 6,09%, Fratelli d'Italia al 5,64%..

Risultato molto negativo per il M5s: qui i pentastellati alle politiche del 4 marzo avevano preso il 24,6%.

Fedriga: "Impensabile"

Prime parole da presidente del Friuli Venezia Giulia per Massimiliano Fedriga, esponente triestino della Lega che, quando lo spoglio sta per concludersi, ha un grande vantaggio rispetto agli avversari. "Ringrazio i cittadini del Friuli Venezia Giulia, non pensavo a un risultato così positivo per me, per la coalizione e per la Lega". Fedriga ringrazia anche il candidato del centrosinistra, Sergio Bolzonello, che gli ha riconosciuto la vittoria nel corso della mattinata: "Gli ho detto che ci sentiremo anche prossimamente perchè adesso c'è da costruire e voglio ascoltare anche chi ha governato la Regione fino ad ora". Un accenno anche alla situazione nazionale, dopo avere sentito anche Matteo Salvini: "Abbiamo parlato di Friuli Venezia Giulia e anche lui è entusiasta del risultato. Spero che quando accaduto qui agevoli anche a Roma una scelta che rispecchi il voto dei cittadini, i quali hanno confermato, o addirittura accentuato, il risultato del 4 marzo".

Salvini: "Andiamo a governare"

"Dopo i molisani, anche donne e uomini del #FriuliVeneziaGiulia ringraziano il Pd per l'egregio lavoro svolto, e salutano Di Maio & Compagni. Grazie!!!!!". E' il commento del segretario della Lega Matteo Salvini al risultato delle regionali in Friuli Venezia Giulia. Il leader leghista posta anche la foto di un due di picche nella sabbia in riva al mare e lancia l'hashtag #andiamoagovernare: "Io sono pronto!".

Zaia si congratula con Fedriga

''Ho sentito l'amico Max Fedriga e gli ho fatto le congratulazioni per un risultato strepitoso, che fa decollare un nuovo rinascimento del Friuli Venezia Giulia e rafforza la squadra dell'autonomia: chi ce l'ha per difenderla e accrescerla, come il Friuli, chi non ce l'ha e ha avviato un forte cammino per ottenerla, come il Veneto. Insieme faremo grandi cose''. Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta la netta vittoria che si sta delineando per il candidato del centrodestra alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia. ''Su queste sfide, che non saranno le sole - aggiunge il Governatore - nasce oggi un asse forte e concreto tra Friuli Venezia Giulia e Veneto''.

Affluenza sotto al 50 per cento

L'affluenza più alta (52,60%) è nella circoscrizione di Udine, seguono Gorizia (50,78%), Pordenone (49,80%), Tolmezzo (47,58%) e Trieste (43,90%). Alle comunali di Udine l'affluenza è stata del 57,18% con 45.940 votanti su 80.341 aventi diritto.Gli elettori sono stati chiamati a scegliere il presidente della Regione, rinnovare il Consiglio regionale ed eleggere i sindaci e i Consigli di 19 Comuni. Si è votato anche su due referendum per la costituzione di due nuovi Comuni.

I candidati alle urne

Il centrodestra con Massimiliano Fedriga spera in una vittoria netta per dimostrare la sua forza e la sua unità. La Lega potrebbe confermare la supremazia su Forza Italia. Il candidato del centrosinistra è il vicepresidente uscente, Sergio Bolzonello. Il M5s si presenta con Alessandro Fraleoni Morgera.

In alto da sx: Sergio Bolzonello, candidato alla Presidenza del Friuli Venezia Giulia per il centro sinistra, e Alessandro Fraleoni Morgera, candidato alla presidenza del Friuli Venezia Giulia sostenuto dal M5S. In basso da sx: il candidato alla presidenza del Friuli Venezia Giulia per il centro destra, Massimiliano Fedriga, e il candidato alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia per il Patto per l'Autonomia, Sergio Cecotti.

Aggiornamenti su UdineToday e TriestePrima