Elezioni Piemonte 2019, risultati in diretta: centrodestra intravede la vittoria

In attesa dei risultati "reali", ma con un quadro già chiaro: a meno di clamorose (e improbabili) sorprese, Alberto Cirio sarà il prossimo presidente della Regione Piemonte: gli exit poll della Rai danno il candidato del centrodestra tra il 45% e il 49%. Staccato, e non di poco, molto indietro il governatore uscente Sergio Chiamparino del Pd (tra il 36,5% e il 40,5%). Fuori dai giochi anche Giorgio Bertola, il candidato del M5s, tra il 12 e il 16%.

Per lo spoglio c'è da attendere. I risultati veri saranno noti soltanto oggi nel pomeriggio, quando verranno aperte le urne. Come sempre i margini di errore degli exit poll ci sono, ma la forbice appare abbastanza significativa.

Risultati Elezioni Piemonte 2019

"Naturalmente un commento sul voto regionale sarà possibile solo sulla base dello spoglio reale, ma è evidente che se gli exit poll venissero confermati, la vittoria di Alberto Cirio e del centrodestra sarebbe netta". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte uscente Sergio Chiamparino, a proposito degli exit poll sul voto alle regionali che danno in vantaggio Alberto Cirio, in corsa per la presidenza della Regione per il centrodestra. "In attesa dei risultati ufficiali, che consentiranno di fare valutazioni piu' approfondite - ha concluso - voglio ringraziare chi mi ha votato e tutti coloro che mi hanno sostenuto ed aiutato in questa campagna elettorale".

Elezioni Regionali Piemonte: affluenza in calo

E' definitivo il dato sull'affluenza alle urne nei 1181 seggi allestiti per le Regionali del Piemonte: 63,3% contro il 66,4% di cinque anni fa. Un calo del 3,1%

L'affermazione nel Nord-ovest sarebbe una nuova "medaglia sul petto" per il centrodestra dopo le affermazioni nelle elezioni regionali in Abruzzo, Sardegna e Basilicata; è una ulteriore affermazione del centrodestra spinto dall'asse Lega-Forza Italia, con indebolimento pesante del Movimento 5 stelle. Sul voto in Piemonte ha pesato l'incognita relativa alla realizzazione della Tav, capitolo ora in ombra ma che a breve tornerà attuale per lo sblocco dei bandi.

Nella foto: Alberto Cirio

