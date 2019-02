Elezioni Sardegna 2019, risultati exit poll: testa a testa Solinas-Zedda, crolla il M5s

Per i risultati ufficiali bisogna aspettare ancora qualche ora, lo spoglio delle schede inizia alle 7. Secondo gli exit poll delle elezioni regionali in Sardegna il risultato non è scontato: equilibrio tra Solinas (centrodestra) e Zedda (centrosinistra), fuori dai giochi Desogus (Movimento 5 stelle). Candidati presidenti testa a testa, partiti del centrodestra molto oltre il 40 per cento, partiti del centrosinistra forse sotto al 30 per cento. Ben al di sotto del 20 per cento, invece, il M5s, che alle scorse politiche nell'isola superò il 42 per cento. Ma sono solo exit poll. L'exploit della Lega, da molti ventilato, in ogni caso non c'è stato.

Risultati Elezioni Sardegna 2019: exit poll

Exit poll delle elezioni regionali in Sardegna: secondo Opinio/Rai Solinas (centrodestra) 36,5-40,5%, Zedda (centrosinistra) 35-39%, Desogus (M5s): 13,5-17,5%. Partita quindi apertissima.

Per quel che riguarda i partiti, secondo gli stessi exit poll delle elezioni regionali in Sardegna 2019: Movimento 5 stelle tra il 14,5 e il 18,5 per cento, Pd tra il 12,5 e il 16,5 per cento, Lega tra il 12 e il 16 per cento, Forza Italia tra il 6 e il 10 per cento. E poi ancora Fi tra il 6 e il 10 per cento, Fratelli d'Italia tra il 2 e il 5 per cento.

La coalizione di centrosinistra prende, dai primi dati, molto meno del suo candidato presidente Massimo Zedda, premiato quindi dal voto disgiunto. Liste/coalizioni: Centrodestra: 43-47% - Centrosinistra: 27-31% - M5s: 14,5-18,5%.

In altre parole: testa a testa per la presidenza, ma è molto più marcato il divario fra le coalizioni se si guarda il voto di lista: il centrodestra avrebbe 16 punti di vantaggio fra le liste sul centrosinistra, mentre il suo candidato Solinas sarebbe solo 1,5% sopra Zedda. Lo scrutinio, anche per via del peso del voto disgiunto, si preannuncia lungo. Terminerà entro le 19.

Per la legge elettorale regionale viene eletto presidente della Regione Sardegna chi prende anche solo un voto più del secondo classificato. Il premio di maggioranza viene assegnato alla sua coalizione, anche se ha ottenuto meno voti della coalizione avversaria.

E' stata del 43,78 per cento l'affluenza al voto alle ore 19 (si attende il dato delle 22). Cagliari in testa con un'affluenza del 45,25 per cento. Alle scorse elezioni politiche 2018 l'affluenza alla stessa ora era stata del 52,49 per cento, alle regionali 2014 del 41,02 per cento. L'affluenza definitiva, secondo una proiezione di YouTrend, dovrebbe attestarsi tra il 52 e il 56 per cento.

Elezioni Regionali Sardegna: sondaggi e ultime notizie

I sondaggi delle ultime settimane davano Christian Solinas (centrodestra), senatore eletto alle elezioni politiche con la Lega in un collegio del nord Italia grazie agli accordi elettorali tra Psd'az e Carroccio, come favorito, nonostante il sindaco di Cagliari dal 2011 Massimo Zedda, (centrosinistra), indipendente, ex Sel, sia riuscito a dare sin da subito concrete speranze alla sua coalizione. O almeno, concrete speranze di un risultato superiore a quello del M5s, come poi è stato. Molto staccato è infatti Francesco Desogus, il candidato del Movimento 5 stelle. La campagna elettorale è stata caratterizzata anche dalle proteste dei pastori per il prezzo del latte.

Un test locale, certo, ma con possibili conseguenze a livello nazionale: se è vero che Lega e M5s hanno assicurato che non è a rischio la tenuta del governo sulla base del voto sardo - e c'è da crederci -, è innegabile che il partito di Salvini (che si è speso personalmente nel corso della campagna elettorale, "trasferendo" mediaticamente per qualche settimane il Viminale in Sardegna) in caso di vittoria dimostrerebbe in un solo colpo ben due cose. Primo, di essere il partito trainante del centrodestra. Secondo, che il progetto salviniano di trasformare la Lega da partito regionale fortemente radicato solo nelle regioni settentrionali a partito nazionale a tutti gli effetti è ben avviato. Se in Abruzzo, alle regionali di due settimane fa, la Lega è diventata il primo partito, tuttavia ha contribuito all'elezione di un candidato "non suo", Marsilio, senatore di Fratelli d'Italia; stavolta in Sardegna la vittoria avrebbe un "marchio Lega" molto più chiaro e profondo. Ma l'exploit salviniano non c'è stato.

Risultati Elezioni Regionali Sardegna 2019

Al sud da quattro anni a questa parte la Lega si era presentata a livello locale con la lista "Noi con Salvini". I risultati sono stati molto modesti daprrima. Ma alle ultime politiche si è presentata come "Lega", come nel resto del Paese. Ha preso il 17,4 per cento. Oggi, con i sondaggi a livello nazionale che la danno oltre il 30 per cento, al Sud in media la Lega secondo molti osservatori dovrebbe essere poco sotto il 20 per cento. Si sta radicando, sta aprendo sedi anche in realtà medio-piccole, e sta reclutando iscritti utilizzando la denominazione "Lega per Salvini Premier". Ma in molti pensavano che a queste regionali la Lega sarebbe volata oltre il 20 per cento. Non sarebbe così, invece.

La candidatura di Massimo Zedda ha dato davvero tanto ossigeno al centrosinistra, che intorno al nome del primo cittadino del capoluogo regionale, ha trovato una sua unità. Ma gli ostacoli sono stati vari: alcuni fisiologici, come i problemi lasciati in sospeso dall'attuale governo regionale a guida Pd, altri più legati a precise contingenze. Ad esempio, nessun nome forte del centrosinistra "nazionale" ha fatto campagna al fianco di Zedda, che ha rivendicato con orgoglio la sua campagna senza big nazionali e senza il fiato sul collo dei partiti.

A differenza che in #Abruzzo, alle #Regionali in #Sardegna si può fare il voto #disgiunto. Un fattore da tenere d'occhio, perché in precedenti occasioni il suo peso si è fatto sentire, anche in modo decisivo.#MaratonaYouTrend #regionalisardegna2019 — YouTrend (@you_trend) 24 febbraio 2019

Risultati elezioni Sardegna: in difficoltà il M5s

In attesa dei risultati ufficiali, quello del M5s rischia però di essere un crollo verticale: alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 aveva raggiunto nell'isola addirittura il 42,4 per cento di preferenze. Un risultato eccezionale e al di là di qualsiasi aspettativa. In un anno è cambiato tutto. Sì, il M5s paga il calo di consensi e la continua erosione di consenso per mano leghista, confermata ogni settimana dai sondaggi da molti mesi a questa parte a livello nazionale. Ma in Sardegna il Movimento 5 stelle ci ha messo "del suo" per peggiorare la situazione.

Inutile girarci intorno: solo l'estate scorsa i pentastellati sembravano avere la vittoria in tasca, e la Sardegna sembrava destinata a diventare la prima regione italiana "a 5 stelle". C'era quel 42,5 per cento, e c'era un candidato molto forte, il sindaco di Assemini, un grosso comune alle porte di Cagliari, Mario Puddu, attivista storico e volto conosciuto sull’isola. Puddu ha dovuto fare un passo indietro quando è stato condannato per abuso d’ufficio. Al suo posto è stato candidato, dopo le "regionarie del M5s", Francesco Desogus: l'esclusione di Luca Piras, professore universitario e considerato da molti il naturale successore di Puddu, ha spaccato il Movimento a livello locale.

La reazione del Movimento 5 stelle ai primi exit poll è di moderata soddisfazione: "Siamo esordienti assoluti in Sardegna perché è la prima volta che ci presentiamo alle regionali. Questo non sminuisce il problema rispetto alle politiche dove abbiamo ricevuto un risultato molto significativo, ma siamo a un punto di partenza" dice Pino Cabras, deputato M5s, in diretta al Tg3.

Risultati Elezioni Sardegna: continua l'alternanza?

Dal 2004 in poi, ovvero da quando l'elezione del presidente regionale è espressione del voto diretto da parte dei cittadini, c'è sempre stata sostanzialmente una "normale" alternanza democratica in Sardegna: cinque anni di governo regionale di centrosinistra, poi cinque anni di governo regionale di centrodestra. Nessun presidente regionale uscente è stato riconfermato nella recente storia politica dell'isola (nel 2019 quello uscente, Francesco Pigliaru, nemmeno ha tentato il bis). E' successo anche stavolta? Per ora, analizzando gli exit poll, non è possibile avere una risposta.