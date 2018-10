Elezioni in Trentino-Alto Adige: chi ha vinto?

Chi ha vinto le elezioni in Trentino-Alto Adige? Ieri, domenica 21 ottobre, le due province autonome di Trento e Bolzano hanno votato per rinnovare i loro consigli provinciali e, nel caso di Trento, per scegliere il nuovo presidente della provincia. L’affluenza in Alto Adige è stata relativamente alta, toccando il 73,9 per cento, pari a 282.920 votanti. Il dato definitivo nel 2013 era arrivato al 77,7%, con 289.802 votanti. Si osserva quindi un calo del 3,8%. A Trento, invece, l'affluenza è in crescita dell'1,23%: si sono recate alle urne 275.017 persone su 429.378 aventi diritto (64,05%).

Nella provincia di Trento lo scrutinio è iniziato alle 7 di lunedì mattina e i primi risultati indicano un vantaggio del candidato del centrodestra Maurizio Fugatti su quello di autonomisti e centrosinistra Giorgio Tonini. Terzo, staccato, il presidente uscente Ugo Rossi. Quando sono state scrutinate oltre 100 sezioni su 529, Maurizio Fugatti (del centrodestra) è al 44,71%, Giorgio Tonini (del centrosinistra) al 27,06, Ugo Rossi (Lista civica) al 11,04%, Filippo Degasperi (M5S) al 7,54%. La Lega è il primo partito con il 26,04%.

Elezioni in Trentino-Alto Adige: i risultati a Bolzano

A Bolzano, invece, lo spoglio è andato avanti tutta la notte e si è concluso. La Svp (Südtiroler Volkspartei), il partito autonomista da anni alleato con il centrosinistra, è riuscito a non scendere oltre la soglia psicologica del 40 per cento: ha ottenuto il 41,9 per cento dei voti, risultando nettamente il più votato, pur in discesa rispetto al 2013 (45 per cento). La seconda lista a prendere più voti è stata, a sorpresa, un'altra formazione tedescofona: il Team Koellensperger, una lista civica centrista fondata da Paul Koellensperger, ex consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle uscito dal partito, che ha ottenuto il 15,2 per cento. La Lega ha ottenuto l’11,1 per cento ed è risultato il primo partito nella città di Bolzano con il 27,8 per cento (alle politiche dello scorso 4 marzo la Lega aveva ottenuto il 15 per cento). Nel 2013 la Lega, insieme con Forza Italia, prese solo il 2,5 per cento nella provincia di Bolzano. I Verdi hanno ottenuto il 6,8 per cento, il Freiheitlichen il 6,2 per cento, il Sued Tiroler Freiheit il 6 per cento, il Partito Democratico il 3,8 per cento, il Movimento 5 Stelle il 2,4 per cento.

A Bolzano, provincia autonoma, non è prevista l’elezione diretta del presidente della provincia, che viene scelto dopo le elezioni con un voto dal consiglio provinciale. Fino alle elezioni regionali del 2013 la maggioranza assoluta dei voti è sempre andata addirittura a un unico partito, la Südtiroler Volkspartei (Svp), da anni alleato con il centrosinistra. La giunta uscente, guidata da Arno Kompatscher, è sostenuta anche dal Pd. Stavolta però i voti della Südtiroler Volkspartei (41 per cento) e quelli del Pd (3,8 per cento) non bastano per arrivare alla metà più uno dei consiglieri, quindi gli autonomisti rischiano di doversi alleare per la prima volta con il centrodestra. La Lega ora rivendicherà con forza un posto in giunta provinciale. Secondo lo Statuto d'autonomia, il gruppo linguistico italiano deve essere rappresentato nell'esecutivo e il Carroccio è con largo distacco il partito italiano più eletto. Difficilmente la Svp potrà dire di no al partito che a Roma è al governo, anche se la Volkspartei detta come condizione la vocazione europeista della futura giunta.