Risultati elezioni Treviso, Mario Conte è il nuovo sindaco

Mario Conte è il nuovo sindaco di Treviso: nella notte, dopo una lunga attesa, è arrivata l'ufficialità. Quando il gap tra il candidato della Lega (che si è attestato a 54.31%) e il sindaco uscente Giovanni Manildo (fermo a 37,91%) è diventato incolmabile, è stato proprio l'esponente del centrosinistra a telefonare al nuovo primo cittadino leghista, per complimentarsi. Il tanto paventato ballottaggio dunque non ci sarà.

Lontanissimi tutti gli altri candidati: Domenico Losappio (M5S) si ferma al 4,22% con 1626 voti, Maristella Caldato (Lista civica TU Treviso Unica) all'1,83% con 708 voti, Said Chaibi (Coalizione civica) si attesta invece sull'1,1% con 430 voti e infine Carla Condurso (Il popolo della famiglia) non va oltre lo 0,60% con 232 voti.

In merito invece al Consiglio Comunale, formato da 32 seggi: 20 di questi andranno al centrodestra e 12 all'opposizione (di cui non faranno sicuramente parte Caldato, Chaibi e Condurso, mentre ci sarà Losappio come unico membro del M5S). Infine, alcune piccole curiosità: lo "Sceriffo" Giancarlo Gentilini risulta essere 'solamente' quarto come preferenze (290) all'interno della lista civica "Zaia-Gentilini" (battuto da Zampese, Dotto e Visentin), mentre l'ex consigliere grillino Alessandro Gnocchi si ferma a meri 38 voti personali.

