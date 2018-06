Risultati elezioni Vicenza: vittoria di misura per Rucco del centrodestra

La città di Vicenza passa al primo turno dal centrosinistra al centrodestra in questa tornata di elezioni amministrative: il candidato di centrodestra Francesco Rucco è il nuovo sindaco della città, in precedenza guidata dall'ex primo cittadino del Pd Achille Variati.

Rucco (Fi, Lega, Fdi, liste civiche #Rucco sindaco, Cicero impegno a 360º e Il popolo della famiglia-civica) è stato eletto con il 50,63% dei voti. Ha battuto così il candidato di centrosinistra Otello Dalla Rosa (Pd, liste civiche Quartieri al centro, Da adesso in poi, Coalizione civica, Vinova) al 45,86%.

A seguire: Filippo Albertin (Potere al popolo!) all'1,08%; Andrea Maroso (ista civica Siamo Veneto) all'1,03%; Leonardo Bano (lista civica No privilegi politici) allo 0,70% e Franca Equizi di Grande nord - altri allo 0,67%.

Zaia: “Exploit delle liste civiche”

"Il voto alle comunali, con l'exploit delle liste civiche legate ai candidati, dimostra anche la grande intelligenza e versatilità delle scelte dei cittadini". E' quanto pensa il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Il fatto che si conclami'sempre di più che la lista del candidato è quella che di solito primeggia, dimostra che il candidato riesce a intercettare anche il voto di chi è disposto a cambiare la propria idea politica. I cittadini hanno un 'apertura mentale e una disponibilità al cambiamento che a volte è superiore all'ingessatura dei partiti", ha spiegato.

"Raggiungere il 50% con un soggetto politico è pressoché impossibile , perché non c'è un partito che vale il 50%, ma se a questo ci aggiungiamo l'effetto candidato e la disponibilità di cambiare dei cittadini diventa un risultato raggiungibile, come dimostrano Treviso e Vicenza. Questi candidati hanno avuto il merito di aver fatto una campagna rispettosa e in grado di intercettare il consenso anche fuori dall'area ideologica della loro candidatura", ha spiegato.

"Risultati strepitosi"

"Quelli di Treviso e Vicenza sono due risultati strepitosi". Lo sottolinea il presidente del Veneto, Luca Zaia, secondo cui "vince il lavoro di squadra". "A Treviso è stato fatto un lavoro ciclopico per recuperare una partita che prima dell'inizio della campagna molti pensavano persa", spiega Zaia che si è molto speso in prima persona nella campagna, riuscendo a recuperare anche l'ex 'sindaco sceriffo' Giancarlo Gentilini fuoriuscito in un primo tempo dalla Lega, ma da sempre molto amato dai trevigiani.

"Mario Conte è stato l'uomo giusto nel momento giusto: ha un bel progetto per la città e soprattutto è riuscito a spiegarlo ai cittadini. Era da una vita che Treviso non veniva presa al primo turno. Oltre al grande candidato e ai tanti giovani, voglio sottolineare anche l'ottimo risultato della Lega. Missione compiuta".

Quindi Su Vicenza il presidente del Veneto ha sottolineato che "il dibattito che ha accompagnato le candidature dimostra la bontà della nostra scelta di sostenere Rucco, un debuttante che strappa il Comune al primo turno".

