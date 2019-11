Il risultato del voto su Rousseau sarà vincolante ma i 5 stelle si spaccano sul quesito

I risultati del voto su Rousseau si conosceranno solo questa sera dopo le 20:00 quando si chiuderanno le urne virtuali cui sono stati chiamati gli iscritti pentastellati per decidere se presentare una lista del Movimento 5 stelle alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria.

Il voto sulla piattaforma Rousseau sulla linea da tenere alle prossime regionali sarà "vincolante" ma il capo politico Luigi Di Maio ha espresso la propria opinione in merito dicendosi convinto che sarebbe opportuna una pausa dalle campagne elettorali per riorganizzare il Movimento. Il leader M5s lo ha detto rispondendo durante una conferenza stampa.

"Oggi si esprimeranno 100mila iscritti, chiamati a decidere su una cosa molto semplice: abbiamo bisogno di un po' di tempo per rigenerare obiettivi, organizzazione, identità. Ma se siamo impegnati in una campagna elettorale ogni de mesi, questo è impossibile. Se vogliamo fare stati generali veri abbiamo bisogno di un po' di tempo".

Di Maio ha parlato dell'esigenza di una nuova "carta dei valori" ma anche della necessità di "definire obiettivi" e di una nuova organizzazione per "risolvere un po' di problemi all'interno del Movimento".

Oggi gli iscritti del MoVimento 5 Stelle sono chiamati a votare su #Rousseau per decidere se il M5S debba osservare una pausa elettorale fino a marzo per preparare gli Stati Generali evitando di partecipare alle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria.https://t.co/glzca7nuJU — Movimento 5 Stelle (@Mov5Stelle) November 21, 2019

"Gli errori più grandi li ho fatti quando ho preso le decisioni da solo - ha detto Di Maio su La7 durante "l'aria che tira" la trasmissione di Myrta Merlino - Con molta umiltà credo che le decisioni importanti vadano prese con gli iscritti". Per questo "le decisioni importanti le prendiamo io e Grillo", ha poi voluto chiarire, confermando di aver sentito telefonicamente il garante pentastellato prima di indire il voto su Rousseau.

Ma il voto che non manca di suscitare molti malumori soprattutto per il modo in cui è stato posto il quesito su Rousseau.

Molti sono gli esponenti anche di spicco del Movimento che giudicano il modo in cui è stato posto il quesito "forviante" accusando il sistema di indirizzare il voto in maniera palese.

"Votando SI, l’iscritto sceglie di effettuare la pausa elettorale non partecipando alle suddette elezioni. Votando NO, l’iscritto sceglie di non effettuare la pausa elettorale partecipando alle elezioni.

In sostanza chi vota sì dice di non voler partecipare alle elezioni, chi vota no dice di volervi partecipare.