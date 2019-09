Nuovo governo, su Rousseau record di voti per decidere l'alleanza tra M5s e Pd

Alle 13:19 hanno votato 56.127 iscritti al Movimento 5 stelle, saliti a oltre 73mila nel pomeriggio. Questi i primi risultati della votazione in corso sulla piattaforma Rousseau in cui gli oltre 115mila attivisti pentastellati potranno dire la loro sul nuovo governo. Il record di partecipanti al voto risaliva al 30 maggio con la conferma di Luigi Di Maio come capo politico M5S.

Risultati voto Rousseau, la diretta

Dopo le 18:00 si conosceranno i risultati della votazione degli attivisti del Movimento 5 stelle sulla piattaforma Rousseau. Aggiorna questa pagina per conoscere l'esito del voto.

Risultati votazione sul nuovo governo

"Sei d'accordo che il M5s faccia partire un governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?" Questo il quesito che campeggia sulla pagina dedicata alla votazione online del Movimento 5 stelle. Ma chi può votare? Di certo non tutti: potranno dare il proprio assenso (o negarlo) i 115.372 iscritti alla piattaforma pentastellata con documento d’identità certificato.

Come specifica il blog delle stelle possono votare tutti gli attivisti M5s che sono iscritti alla piattaforma da almeno 6 mesi. Per votare si avrà tempo fino alle 18:00 poi alla chiusura delle urne elettorale, l'associazione Rousseau che cura il sistema dovrebbe comunicare l'esito della consultazione.

Risultati voto Rousseau, respinto attacco hacker

"Siamo riusciti a respingere le attività di chi voleva che il voto non andasse verso la direzione giusta". Lo ha detto Enrica Sabatini, socia dell'Associazione Rousseau, ai microfoni del TgLa7, alla domanda se ci siano stati tentativi di attacchi informatici alla piattaforma M5S, dove è in corso la votazione sull'accordo di governo col Partito democratico.

Sabatini ha spiegato che alle 16:00 era "oltre 73mila" le preferenze espresse nel corso della votazione online.

Che cosa succede dopo il voto su Rousseau

Prima di tutto un chiarimento: gli effetti di questa votazione non sono vincolanti. Lo si legge nello statuto pentastellato:

"Lo statuto del M5s dà la possibilità al capo politico, cioè Di Maio, o al garante, cioè Grillo, di far ripetere la votazione entro 5 giorni". Lo spiega il costituzionalista Michele Ainis intervistato al Giornale Radio Rai (Radio1) ma se l’esito del voto fosse negativo "l'effetto politico sarebbe intanto una scomunica rispetto ai vertici del Movimento 5 stelle che hanno imbastito una trattativa per formare un governo sgradita ai loro iscritti".

"Questo significa mettere una forte alea sulla formazione del nuovo esecutivo perché i gruppi parlamentari, il gruppo dei 5 stelle, probabilmente non sarebbe più coeso per sostenere la nascita del governo."

Voto su Rousseau, le ultime notizie

Intanto in attesa dei risultati è il senatore del Pd Matteo Renzi, a parlare su La7. "Non credo che il M5s voglia suicidarsi e che ci siano dubbi: è un atto di responsabilità, se non si va a un governo si va a elezioni con l'aumento dell'Iva e la recessione, non solo un bagno di sangue per l'Italia ma anche per i grillini. Sono ottimista perchè facciano prevalere il buonsenso".

Ancor prima dei risultati sono iniziate tuttavia le polemiche. Dopo l'inizio delle operazioni di voto sono iniziati anche i primi disagi. Numerosi iscritti, tra cui anche diversi parlamentari del Movimento 5 Stelle, segnalano difficoltà nell'accesso all'area voto del sistema operativo.

Votazione su Rousseau, votano anche gli espulsi

Tra i voti c'è anche quello della deputata Veronica Giannone espulsa dal movimento, ma che ha spiegato di essersi collegata al sistema operativo del Movimento 5 Stelle per partecipare al voto sull'accordo di governo col Partito democratico.

"Stamattina sono riuscita a votare sulla piattaforma Rousseau eppure in teoria non potrei, perché sono stata espulsa".

Lo scorso primo luglio la parlamentare è stata infatti estromessa dal gruppo alla Camera insieme alla collega Gloria Vizzini con un post sul Blog delle Stelle che ne decretava l'espulsione. E in base allo statuto del M5S, non possono votare su Rousseau "gli iscritti destinatari di provvedimenti disciplinari di sospensione od espulsione": nello stesso statuto viene specificato che "l'espulsione dal gruppo parlamentare" comporta "l'espulsione dal Movimento 5 Stelle".

"Ad oggi i probiviri del Movimento 5 Stelle non hanno notificato il provvedimento formale di espulsione nei suoi confronti, dunque il suo accesso alla piattaforma Rousseau e il voto che avrebbe espresso oggi risulta del tutto normale" spiega una nota il Movimento 5 Stelle. Tuttavia il caso della Giannone non sarebbe isolato.

Loredana Fasano Marangolo, ex attivista M5S che ha fatto parte del Meet Up di Bari, riferisce infatti di essere entrata nell'area voto della piattaforma. Alle ultime europee Fasano Marangolo si era addirittura candidata con Europa Verde: poi l'avvio del provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

Sui social fioccano i commenti di ex attivisti espulsi che riferiscono di aver votato sulla piattaforma. Come quello di Silvia Bongianni: "Espulsa e votante. Fate voi! Che caos!". E di Marco Fermanti, che su Facebook si sfoga su Rousseau ("Piattaforma di m...") e scrive: "Per l'occasione fanno votare anche gli espulsi? Ho approfittato e ho votato no! Traditori del mandato elettorale".

Votazione sul nuovo governo

Il quesito, rispetto a quello usato per il governo con la Lega, cita il partito alleato presentandosi in maniera più netta. Nel maggio del 2018, infatti, si chiedeva agli iscritti se approvare o meno il contratto del governo del cambiamento.

Il 18 maggio 2018 circa 45mila persone diedero il via libera all'alleanza con la Lega dando mandato col 94% di sì alla realizzazione del contratto di governo stipulato tra Salvini e Di Maio. Come in quell'occasione il capo politico del M5s presenta al voto online un testo in cui si evidenziavano i punti del programma di governo sostenuti dal Movimento.

Ecco quali sono i 26 punti chiave contenuti nella bozza di programma all'esame di Giuseppe Conte:

neutralizzazione dell'aumento dell'IVA; introduzione del salario minimo; riconoscimento del merito; protezione dei diritti della persona; Green New Deal; potenziare le politiche sul dissesto idrogeologico; potenziare il sistema della ricerca; investimenti infrastrutturali; superare l'eccessiva rigidità dei vincoli europei; riduzione del numero dei parlamentari; legge sul conflitto di interessi; ridurre drasticamente i tempi della giustizia; inasprimento delle pene per i grandi evasori; riforma fiscale; gestione dei flussi migratori; piano straordinario di investimenti per la crescita e il lavoro al Sud; completare il processo di autonomia differenziata; politiche per la tutela dei risparmiatori e del risparmio; tutelare i beni comuni, come la scuola, l'acqua pubblica, la sanità; cittadinanza digitale; digitalizzazione della P.A.; equità fiscale; valorizzare il personale della difesa, delle Forze dell'ordine e dei vigili del fuoco; recupero delle più antiche identità culturali e delle tradizioni locali; rafforzare il nostro export; Rendere Roma una capitale sempre più attraente e vivibile.

