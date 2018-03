Roberto Fico eletto presidente della Camera

Roberto Fico è stato eletto presidente della Camera dei Deputati. Classe 1974, nato a Napoli, Fico è un pentastellato della prima ora, essendo tra i fondatori del Meetup Amici di Beppe Grillo a Napoli nell'ormai lontano 2005.

Fico eletto con i voti del M5S, Lega, Fi e Fdi

Fico è stato eletto grazie a una massiccia dose di voti dei deputati M5s Lega Fi e Fdi. L’aula della Camera ha salutato con un lungo applauso il momento in cui Fico ha superato il quorum che alla quarta votazione di stamattina è della metà più uno dei votanti. Fico non era presente in aula al momento della sua elezione di fatto.

Diverse sono state le schede bianche e nulle lette finora dal presidente provvisorio Roberto Giachetti, al quale sono anche andati i voti di deputati Pd. Altri consensi sono andati al capogruppo Fi Renato Brunetta e a Riccardo Fraccaro, stanotte candidato alla presidenza dai capigruppo M5S e stamani sostutuito da Fico in nome della convergenza M5s-centrodestra.

Chi è Roberto Fico

Laureato in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Trieste (indirizzo Comunicazione di massa), un'esperienza ad Helsinki in Erasmus, ha conseguito poi un master di Knowledge management al Politecnico di Milano.

Nel 2010 si è candidato alla presidenza delal Regione Campania e l'anno successivo a sindadco di Napoli. Nel 2012 è risultato primo alle Parlamentarie del M5S nella Circoscrizione Campania 1 e alle politiche del 2013 è stato eletto nella XVII legislatura alla Camera dei Deputati, riconfermato con dopo il voto del 4 marzo 2018. Presidente della Commissione di Vigilanza Rai dal 6 giugno 2013.

Fico ha rinunciato all'indennità da 26mila euro l'anno e all'auto blu.