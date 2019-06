Rai, nuova polemica: il biografo di Salvini alla conduzione di UnoMattina

La "nuova" Rai di Salini e Foà alle prese con una nuova polemica "in salsa leghista", dopo quella relativa al compenso di Gad Lerner per la trasmissione L'Approdo e quelle su Fabio Fazio. Il nodo del contendere? Roberto Poletti, ex direttore di Radio Padania e primo biografo di Matteo Salvini, è stato assunto per la conduzione di UnoMattina, lo storico contenitore di informazione di Rai Uno. Poletti è stato l'autore del libro "Salvini & Salvini, Il Matteo Pensiero dalla A alla Z, scritto nel 2015". Ha lavorato anche a Mediaset come inviato nei programmi di Paolo Del Debbio. Il suo debutto in Rai sarà a UnoMattina Estate. Un caso che scatena subito una polemica politica.

UnoMattina, alla conduzione biografo di Salvini ed ex direttore di Radio Padania

Non ci sta il dem Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, che attacca il Movimento 5 stelle: "Nel silenzio del presidente della Camera Fico, del vicepresidente della commissione di Vigilanza Primo Di Nicola, dei senatori M5s Alberto Airola e Gianluigi Paragone, la Rai avrebbe proceduto ad assumere il biografo di Salvini ed ex direttore di Radio Padania, Roberto Poletti, per consegnargli la conduzione di un contenitore di informazione come 'Uno Mattina', trasformata in 'Uno Salvini' a spese di tutti i contribuenti".

"Un'assunzione che rientra - commenta Anzaldi - in una imbarazzante infornata di esterni, tra autori e conduttori, che vengono assunti per condurre e gestire le principali trasmissioni estive di Rai1. Come fa la Corte dei Conti, che ha un proprio rappresentante che partecipa alle riunioni del Cda Rai, a non intervenire? Come fa la magistratura contabile a non dire nulla?". Per Anzaldi non c'è soltanto "la vergogna di occupare l'informazione del servizio pubblico con giornalisti palesemente di parte, ma l'evidente danno erariale di ricorrere a costosi contratti esterni".

La Rai ha 13mila dipendenti e oltre 1.700 giornalisti: in tanti si domandano per quale motivo si debba ricorrere a un esterno, con tutti i costi del caso, per guidare una delle trasmissioni di punta della prima rete nazionale. Solo la scorsa settimana Matteo Salvini attaccava la Rai e i conduttori Fabio Fazio e Gad Lerner, chiedendo un "cambiamento". "Poi dicono che siamo noi a controllare la Rai".