"Che fai ora che Il Foglio chiude?". Bufera su Casalino, che replica: "Solo una battuta"

"Adesso che il Foglio chiude, che fai? Mi dici a che serve il Foglio? Perché esiste?". Così il portavoce del Presidente del Consiglio Rocco Casalino si sarebbe rivolto al giornalista del Foglio Salvatore Merlo durante la manifestazione organizzata ieri a Montecitorio per festeggiare il taglio dei vitalizi.

A riferirlo è stato lo stesso cronista in un articolo pubblicato oggi sul quotidiano e intitolato 'Vitalizio Party' - in cui descrive i festeggiamenti dei 5 Stelle per l'approvazione della delibera Fico sotto la "regia del loro poderoso ufficio propaganda e comunicazione".

Il Foglio è tra i pochi quotidiani che percepisce ancora finanziamenti pubblici (i fondi all’editoria esistono ancora, ma non vengono erogati più ai grandi giornali, bensì a testate di cui raramente si è sentito parlare) e qualcuno ha letto le parole del portavoce di Conte e capo della comunicazione M5s, come una velata “minaccia” all’esistenza del giornale.

Casalino si difende: "Solo una battuta"

La replica di Casalino non è tardata ad arrivare. "Chi mi conosce sa bene che sono solito fare battute. E una battuta era anche quella rivolta al giornalista de Il Foglio, in un momento informale di festeggiamenti per i vitalizi. Sono certo che Salvatore Merlo ne fosse ben consapevole, considerando che ho specificato anche con lui che stavo scherzando".

"Credo fortemente nella libertà di stampa e nel pluralismo dell'informazione - ha aggiunto il capoufficio stampa di Palazzo Chigi - sono il primo a volere che ci siano più mezzi di informazione possibili, ovviamente abolendo il finanziamento pubblico".

"Una battuta! Batti lei?"

E a stretto giro è arrivata anche la contro replica del giornalista: "Casalino fa ridere sempre tranne quando fa le battute" ha scritto Merlo su Twitter. Il direttore della testata Claudio Cerasa cita invece Fantozzi: "Una battuta! Batti lei?".

++ Il Foglio:Casalino,solo battuta,credo liberta' stampa ++ Casalino fa ridere sempre, tranne quando dice di fare le battute — Salvatore Merlo (@SalvatoreMerlo) 13 luglio 2018

Una battuta! Batti lei? — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 13 luglio 2018

Casalino vs Il Foglio, sdegno nel Pd

Le parole riportate dal quotidiano diretto da Claudio Cerasa hanno comunque generato una levata di scudi nel Pd. "Siamo di fronte a un atteggiamento inaccettabile da parte di chi viene pagato con i soldi degli italiani per occuparsi della comunicazione ufficiale del Governo e invece utilizza il suo potere per indirizzare minacce contro la libera informazione", ha denunciato su Facebook il deputato Pd Michele Anzaldi, chiedendo all'Ordine dei giornalisti di Milano, dove Casalino risulta iscritto, di aprire subito "un'istruttoria sulle gravi minacce rivolte dal portavoce del presidente del Consiglio contro il quotidiano 'Il Foglio' e il suo cronista Salvatore Merlo".