Sala rottama Renzi: "Nessuno insostituibile, per la sinistra ecco il modello Milano"

"Matteo Renzi ha fatto la sua parte, ora si passa oltre". Non usa mezze parole il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala facendo riferimento alle dimissioni del segretario del Partito Democratico.

"Nessuno è insostituibile" spiega Sala a chi gli chiedeva se potrebbe essere Paolo Gentiloni l'uomo giusto per ripartire in questo momento. "Gentiloni ha dimostrato di avere una grande capacità: quando è stato messo a cavallo poteva essere uno dei tanti, ed è stato bravo. Il mito che ci sono gli insostituibili non è reale. Il punto è trovare delle persone che abbiano la capacità di collaborare".

"Non vuol dire che la politica italiana passerà oltre Renzi ma in questo momento il Pd deve essere affidato ad altri".

Sala: "Per nuova sinistra ecco il modello Milano"

Lo stesso Giuseppe Sala, in un'intervista a La Repubblica ha ribadito la sua posizione in merito all'esito delle elezioni politiche e sul ruolo che il Partito Democratico debba tenere durante le prossime consultazioni al Quirinale.

"Il Pd deve stare all'opposizione, e non al governo. Il che non vuol dire votare sempre e comunque contro. Deve farsi sentire sull'europeismo che è necessario. Sui diritti. E sulla Flat tax, alla quale sono radicalmente contrario".

"A chiunque governi, io suggerisco di guardare a Milano. Il biglietto da visita dell'Italia non può essere che Milano".

Giuseppe Sala suggerisce al Partito Democratico la sua ricetta per il rilancio della sinistra rimproverando a Renzi di aver perso il controllo dei territori: "Negli ultimi sei mesi ci siamo sentiti (solo Ndr) tre volte"