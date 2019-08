Salvini avverte il M5s: manovra coraggiosa o si vota

"È chiaro che se arriva una manovra inadeguata... Noi abbiamo in testa un’idea chiara: questa è una manovra importante in cui tutti dovranno avere coraggio. Se no il coraggio lo chiediamo agli italiani". Intervistato dal Corriere della Sera, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, lancia la sfida ai 5 Stelle sulla legge di bilancio e agita la minaccia delle elezioni anticipate.

Rispondendo sempre sul futuro del governo, Salvini punta il dito contro i troppi no. L'esecutivo va avanti? "Non so, se il Ministro dell’Ambiente non proroga le concessioni per la ricerca e l’estrazione del petrolio, lì sono migliaia di posti di lavoro in fumo, non mi pare che la situazione economica lo consenta. E poi, a un anno dalla tragedia di Genova, la Gronda sarebbe partita se Toninelli non l’avesse bloccata. Il primo che la bloccò fu Burlando, l’accoppiata Toninelli-Burlando fa un po’ effetto...".

La mozione del M5s sulla Tav? "Surreale. È un po' surreale che una forza di governo presenti una mozione per bloccare un’opera che serve a tutti gli italiani, voluta dalla Lega e dal presidente del Consiglio: così votano contro di lui".

La replica di Di Maio: "Se vogliono più ministeri lo dicano pubblicamente"

La risposta di Luigi Di Maio non si è fatta attendere: "Lo chiedano pubblicamente se vogliono ministeri in più" ha affermato il vicepremier ospite di 'Rai radio anch'io', su Rai radio 1 replicando agli attacchi rivolti ai ministri M5s. "A quel punto si fa una riflessione", aggiunge il capo politico dei 5Stelle. "La Lega, che chiede legittimamente i ministeri, sia chiara", chede di Maio. "Siamo di fronte a una situazione che se c'è responsabilità andiamo avanti...".

Quanto alla Torino Lione "se la Lega dirà sì alla mozione dem sulla Tav avranno fatto un regalo da 2 mld a Macron, con il voto del Pd".

"Le coperture sulla flat tax restano uno mistero"

Il nodo principale resta però quello sulla finanzaria. Secondo Di Maio "le coperture per la flat tax restano un mistero". "Abbiamo una manovra da fare per abbassare le tasse - spiega - ma se cavallo di battaglia della Lega è la flat tax ci aspettiamo da loro il numero dei miliardi che servono". "Non possono stare al governo con atteggiamento da opposizione, qualsiasi cosa facciamo noi viene raccontata come 'una cosa che non basta'", dice rivolto alla Lega: "Per rilanciare l'economia dobbiamo abbassare le tasse".