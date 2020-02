Salvini e gli aborti in pronto soccorso: cosa dice la legge

Dal palco dell'evento "Roma torna Capitale" organizzato dalla Lega al Palazzo dei Congressi, Matteo Salvini ha passato in rassegna vari temi cari al suo elettorato, dalla questione dei migranti fino alla sanità. Parlando dell'affollamento dei pronto soccorsi, Salvini ha detto: "Ci sono immigrati che hanno scambiato i pronto soccorsi per l’anticamera di casa. Ci sono migliaia di cittadini che non pagano una lira. Io dico che la terza volta che ti presenti paghi", ha tuonato Salvini tra gli applausi, per poi aggiungere: "Delle infermiere del pronto soccorso di Milano mi hanno segnalato che ci sono delle donne, né di Roma né di Milano, che si sono presentate per la sesta volta per una interruzione di gravidanza. Non entro nel merito di una scelta che compete solo alla donna. Non è compito mio né dello Stato dare lezioni di morale o di etica a chiunque, è giusto che sia la donna a scegliere per sé e per la sua vita. Però non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita incivile".

Una volta sceso dal palco, Salvini ha provato poi a smorzare le polemiche: l'interruzione di gravidanza " è una scelta che spetta solo alla donna, alla coscienza, alla libertà di scelta della donna, semplicemente ritengo che arrivare alla quinta, sesta, settima interruzione di gravidanza, come molti medici mi hanno segnalato, non faccia bene alla salute e meriti una riflessione". "Io non sono nessuno per dare lezioni di morale – ha aggiunto il leader della Lega – Mi sono permesso di dire che evidentemente c'è un tema culturale da affrontare se qualcuno abusa di un'operazione che fa male alla salute. Figurati se Salvini si mette contro l'aborto o il divorzio, sono l'ultimo che può dare lezioni, ma raccolgo il grido d'allarme che arriva da tanti pronto soccorso, ospedali, consultori, che chiedono di fare il possibile per tutelare la vita".

Aborto, la procedura prevista dalla legge 194

Ma come funziona l'interruzione di gravidanza in Italia? Per prima cosa, l'interruzione di gravidanza per volontà della paziente non si fa in pronto soccorso. Secondo quanto previsto dalla legge 194/78, la donna deve presentare un certificato di gravidanza, a cui fa seguito un colloquio con un medico, che è tenuto per legge a esaminare con la paziente possibili alternative all'aborto e a metterla a conoscenza dei suoi diritti qualora decida di portare avanti la gravidanza. Dopo il colloquio, la donna ha a disposizione sette giorni per riconsiderare o confermare la propria decisione; allora scadere del periodo, il medico rilascia un certificato che attesta l'avvenuto colloquio e a quel punto si può procedere con l'interruzione di gravidanza – chirurgica o farmacologica - in una struttura pubblica o in una convenzionata. Anche le donne straniere senza permesso di soggiorno possono accedere al servizio sanitario, in maniera anonima e senza esibire un documento di identità, richiedendo il codice STP (Stranieri temporanei presenti).

E la pillola del giorno dopo? Fermo restando che si tratta di contraccezione d'emergenza e non di aborto, la pillola del giorno dopo può essere richiesta semplicemente in farmacia, quindi non è necessario il passaggio al pronto soccorso.

Appello al ministro della Salute

Le parole di Salvini (sia nella sua prima formulazione sia nel successivo tentativo di chiarimento) hanno suscitato polemiche e critiche. La dottoressa Elisabetta Canitano, ginecologa e presidente dell'associazione Vita di Donna per la tutela della salute femminile, ha replicato su Facebook alle affermazioni di Salvini, dalla questione dei pronto soccorso ai cosiddetti "stili di vita incivili", portando la propria esperienza di operatrice sanitaria nel pubblico e lanciando anche un appello al ministro della Salute Roberto Speranza.