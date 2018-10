"Conte leggeva, Di Maio scriveva": Salvini accusa i 5 stelle

Mentre lo spread si avvicina alla pericolosa quota 350 i due vicepremier continuano a litigare sui condoni in attesa del vertice e del consiglio dei ministri convocato in tutta fretta dal premier Conte. L'ultima picconata al Governo arriva dal vicepremier Matteo Salvini che accusa senza mezzi termini il leader dello schieramento alleato Luigi Di Maio che mercoledì sera a Porta a Porta aveva accusato misteriose "manine" di aver ritoccato il decreto fiscale aggiungendo un scudo fiscale.

"C'erano due ministri in quel consiglio dei ministri: uno leggeva il testo incriminato e uno verbalizzava il testo incriminato. Chi leggeva era il presidente del consiglio Giuseppe Conte, che ha tutta la mia stima. E chi verbalizzava? Luigi Di Maio. Altra persona corretta. Ma passare per l'amico dei condonisti, proprio no".

Salvini contro Di Maio

Ma quella che sembra un'apertura è un atto di accusa ai 5 stelle: "Riscriviamo tutto. Via i condoni, ma anche quello per Ischia"

"Dico a Di Maio e ai 5 stelle: non cerchiamo altrove avversari o manine che cambiamo i decreti. Basta dire abbiamo sbagliato e si ricomincia. Se avete problemi interni voi, non scaricate su Lega, paese e governo"

Per la prima volta il vicepremier fa un cenno ad una crisi di governo che potrebbe portare anche alla risoluzione dell'alleanza gialloverde:

"Il governo non salta. Non farò questo regalo al Pd e agli speculatori"

A fare adirare il ministro dell'Interno sono anche gli 81 emendamenti al decreto sicurezza e immigrazione presentati dal Movimento 5 stelle

"Come se fossero all'opposizione? Ragazzi non è così che si lavora. Non è così che si fa tra alleati. Ci stanno 5-10-15 emendamenti. Ma 81 emendamenti, una forza di maggioranza al decreto sicurezza e immigrazione no. Io voglio andare avanti, sgobbo, lavoro, chiedo scusa se sbaglio, ma mantengo la parola. Spero che la notte porti consiglio"

Così Matteo Salvini su Facebook

++ articolo in aggiornamento ++

Butta acqua sul fuoco e schiva le accuse Luigi Di Maio dopo un vertice a Montecitorio​ con Davide Casaleggio e Pietro Dettori.

"Il tema vero è che noi non vogliamo il condono - spiega Di Maio durante la registrazione della puntata di 'Petrolio', in onda domani sera su Rai1 - non lo vuole neanche la Lega? Benissimo, il problema è risolto"

Di Maio: "Non vogliamo il condono"