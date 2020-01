Salvini brutalizza una "sardina" e gli fa perdere il lavoro: "Querelo il leader della Lega"

"Mi sento orgoglioso del mio imbarazzo" Così Sergio Echamanov, del Movimento delle Sardine, risponde a Matteo Salvini, che, in un post su Facebook, ironizzava sul discorso pronunciato dal 21enne durante una manifestazione a San Pietro in Casale, a dieci giorni dal voto per le elezioni regionali in Emilia Romagna.

Le "incertezze" che il leader della Lega sottolineava sui social hanno una storia che il banale post del senatore milanese finiscono per brutalizzare.

Perché Sergio è affetto da DSA, disturbi specifici dell'apprendimento. "E ne sono orgoglioso - spiega - non avevo preparato il discorso, ma ho comunque parlato in pubblico. So cosa vuol dire essere presi di mira, io sono gay e alle superiori ero oggetto di bullismo. Ora sono un uomo forte, Salvini non mi ferisce. Ma partirà una querela nei suoi confronti".

"Credo in una politica che non brutalizzi l'umano, ma che renda libero ogni essere umano di essere ciò che è. Grazie Matteo, ma a me l'unica cosa che hai tolto è il lavoro"

Sì perché Sergio fa il rappresentate porta a porta e nelle ultime ore ha ricevuto così tanti insulti da obbligarlo a licenziarsi per paura di essere malmenato fisicamente vista l'esposizione del suo lavoro.

Poco fa sul suo account Facebok è apparso un post dove Sergio spiega: "Le tante chiamate che mi state facendo mi ricordano che esiste un Italia diversa da quella di Salvini. Grazie di cuore, siete la ragione per cui continuo a lottare e ad andare #Avanti".

Qui il video postato dal segretario della Lega Matteo Salvini

Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale.😂😂😂

Se pensano di fermarci così... abbiamo già vinto!#26gennaiovotoLega #BorgonzoniPresidente @BorgonzoniPres pic.twitter.com/NDAmRmemMn — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 15, 2020

Qui il post della Rete Universitaria Attiva dell'Unione degli Univesitari di Ferrara