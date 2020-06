Salvini divora ciliegie mentre Zaia parla dell'inchiesta sui neonati morti a Verona

In queste ore è molto condiviso sui social un video che immortala il leader della Lega Matteo Salvini che mangia delle ciliegie mentre al suo fianco il governatore del Veneto Luca Zaia parla dell’Ospedale di Borgo Trento a Verona, dove almeno tre neonati sarebbero morti a causa di un batterio, il Citrobacter.

L'incontro si è svolto all'osteria al Borgo sempre a Verona per una conferenza stampa in cui Zaia ha affrontato il delicato tema della chiusura del punto nascite dell'ospedale locale dopo la scoperta del pericoloso batterio.

Sui social Salvini è stato criticato, in particolare dal Partito Democratico che ha rilanciato il filmato tramite l’account Twitter dei suoi deputati. La replica del leader leghista sempre su twitter: "Quelli del PD sono da ricovero... Ma pensate a dare la cassa integrazione ai lavoratori e soldi veri alle imprese, altro che ciliegie! #colpadiSalvini P.s. Alla faccia dei compagni, viva le eccellenze della nostra agricoltura!",

In un ospedale di Verona si è diffuso un batterio letale. Alcuni piccoli sono morti. In conferenza stampa con Zaia, c'era Salvini. E cosa faceva? Si ingozzava di ciliegie. Giudicate voi, se questo è un uomo degno di rappresentare le istituzioni. @pdnetwork @alessiarotta pic.twitter.com/xLlKJqkWuf — Deputati PD (@Deputatipd) June 15, 2020

Il caso del citrobacter nell'ospedale di Verona

La struttura è stata sostanzialmente chiusa, con lo spostamento delle terapie intensive neonatale e pediatrica e con l'accesso al punto nascita solo per i parti di emergenza; una procedura che permetterà la bonifica dei locali in cui si annida un batterio che potrebbe aver infettato almeno una dozzina di bambini.

"Adesso stiamo attendendo l'esito di una commissione che abbiamo nominato qualche giorno fa - ha aggiunto Zaia - Noi, come amministrazione regionale, abbiamo saputo tutto giovedì scorso. Prima, non sapevamo nulla di questa vicenda. Penso che sia doveroso mettere in sicurezza i bimbi e l'ospedale e dopo accendere la luce su tutta questa vicenda, senza fare giustizialismo, ma chiarire bene cosa sia accaduto. Noi non lesiniamo nello spendere per la sicurezza dei nostri ospedali e quindi adesso vogliamo capire le cause di quanto è successo per dare delle risposte, anche dal punto di vista giuridico, alle famiglie che hanno vissuto questi lutti".