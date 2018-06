Salvini, la dedica a Buonanno nel primo giorno da ministro: "Saresti stato orgoglioso"

Il primo giorno da ministro. Un sogno che si avvera e che neppure lui credeva possibile. "Ho fatto la tessera della Lega nel 1990 a 17 anni, andavo al liceo con le braghe corte. Sono passati 28 anni e mai nella vita avrei pensato di fare il segretario nazionale e ora il ministro", sono state le prima parole pronunciate ieri sera a Sondrio da Matteo Salvini, dopo la nascita del governo Lega-M5s. Poi oggi, nel giorno del giuramento, la confessione: "sono emozionato e felice".

Ma il primo pensiero dopo il giuramento Matteo Salvini lo dedica a Gianluca Buonanno, l’euro parlamentare della Lega scomparso il 5 giugno del 2016 sulla Pedemontana mentre era alla guida della sua auto.

Il politico leghista viaggiava a circa 100 chilometri orari quando ha avuto una distrazione, probabilmente per cercare il telefonino. L'auto ha sbandato e ha travolto una Mercedes ferma al lato della strada, dove a bordo c'era un autista e alcuni turisti stranieri. Le telecamere hanno appurato che la Mercedes si era fermata sulla corsia di emergenza da soli 47 secondi.

La morte di Buonanno provocò molta commozione in tutto il Paese. Oggi, nel giorno del riscatto della Lega - che da partito in via di estinzione è diventato perno insostituibile della compagine di governo - il segretario ha voluto ricordare così l’amico scomparso: