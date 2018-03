Cosa ha detto Salvini sull’accordo con i 5 Stelle

C’è un accordo sì, ma per ora l’intesa tra 5 Stelle e centrodestra è limitata alla sola presidenza delle Camere e non c’è nessun accordo su una possibile alleanza di governo. Parlando con i giornalisti al Senato, Matteo Salvini ha spento gli entusiasmi di chi sperava in un’alleanza tra M5s e Lega per formare un nuovo esecutivo.

L’accordo con M5s sulle presidenze delle Camere non è anche un accordo per il governo, ha ribadito Salvini. "Per il governo – ha detto il leader del Carroccio - si parte dalla coalizione che ha vinto le elezioni, dal programma del centrodestra che può essere ampliato e arricchito ma che gli italiani hanno premiato con due milioni di voti in più rispetto a M5s".

Tuttavia, ha aggiunto il leader della Lega, "non c’è niente di impossibile, sono pronto a collaborare con chi mi dà una mano ad abolire la Fornero e a ridurre gli sbarchi". Salvini resta dunque fedele al centrodestra, ma non chiude la porta ai 5 Stelle.

Le 'trattative' sono dunque ancora aperte e per stessa ammissione di Salvini tutto può succedere. Quanto ai due presidenti di Camera e Senato la quadra è stata trovata: al M5s andrà lo scranno di Montecitorio, mentre al centrodestra spetterà Palazzo Madama.

E' il nome di Paolo Romani, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, quello su cui punterebbe Silvio Berlusconi per la presidenza del Senato. Il nome del candidato è stato condiviso da tutto lo stato maggiore del partito, che il leader ha incontrato prima del vertice con i numeri uno di Lega e Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Tra i 5 Stelle circolano invece i nomi di Roberto Fico (che però ha smentito) e Riccardo Fraccaro, considerato più vicino a Di Maio.