Salvini mette pressione a Di Maio: "Accordo scritto con il M5s, oppure si torna a votare"

La Lega ha già dimostrato "responsabilità, adesso tocca agli altri fare altrettanto, altrimenti "si va a votare". Lo ribadisce il leader della Lega Matteo Salvini a 'Stasera Italia' su Rete 4. "Abbiamo dimostrato generosità e responsabilità, ma non può essere sempre e solo la Lega a fare passi indietro. Se vanno avanti con i veti e con i no, o fanno un accordo Pd-5 stelle - e se si mettono d'accordo Renzi e Di Maio mi tolgo il cappello, perché evidentemente non ho capito il voto degli italiani - oppure si va a votare".

Salvini: "Pronto a fare il premier"

Ha aggiunto Salvini: "Noi ci siamo presentati (come centrodestra, ndr) con un programma unitario agli italiani, se gli italiani hanno dato più voti alla coalizione di centrodestra vuol dire che ci credono. Io sono disposto ad ampliarla questa squadra, ma non esiste che le regole della partita le dettino i secondi o i terzi classificati".

Matteo Salvini è "pronto" a fare il presidente del Consiglio, ma solo se avrà "i numeri", altrimenti non intende mettersi a fare "l'esploratore". Il leader della Lega lo ha detto chiaramente. "Se io avessi mezza speranza di avere i numeri per fare un governo, vengo a Roma domattina. Evidentemente il centrodestra in questo momento da solo non ha abbastanza numeri. Salvini da solo in Parlamento senza numeri, i miracoli non li fa. Non son mica Superman".

"L'esploratore - ha chiarito - l'ho fatto con i boy-scout quando avevo 10 anni, il governo dell'Italia è qualcosa di un pochino più impegnativo. Io mi sento pronto, per me sarebbe un onore, però voglio farlo se ci sono numeri certi. Mi rifiuto di far partire un governo con 15 transfughi da quel partito o da quell'altro partito. O ci sono i numeri, e i numeri vengono fuori se c'è un accordo serio, scritto, tra centrodestra e 5 stelle, oppure...".

Di Maio a Salvini: "O Berlusconi o cambiamento"

"Noi siamo la prima forza politica e ci prendiamo l'onore di andare a parlare con gli altri" ma "ogni volta che comincio a mettere al centro i temi, qualcuno mi risponde 'no, devo stare con Berlusconi'. No, tu devi scegliere tra Berlusconi e il cambiamento del Paese. Chi abbraccia quel modo di fare politica abbraccia un'idea del passato" dice Luigi Di Maio durante un comizio a Termoli.

"E' inutile" che Matteo Salvini "si ostini a pensare che io possa digerire il capo di Forza Italia: non può più digerirlo neppure il Paese. Però sono fiducioso: mettendo al centro il contratto impegnerò i partiti su singoli provvedimenti": non cambia la linea di Di Maio nell'intervista al Fatto Quotidiano di oggi.



"Il centrodestra è una coalizione che non esiste, dove tutti dicono cose diverse", sottolinea Di Maio, "per questo mi rivolgo alla Lega e non a tutto il centrodestra". Insomma "Salvini non deve fare la vittima". Il terzo uomo per Palazzo Chigi? "Il classico terzo uomo non votato da nessuno non lo vogliono gli italiani", risponde Di Maio.