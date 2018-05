Alleanza Salvini e Di Maio: "Faremo realizzare il nostro contratto di governo"

Per la parlamentarizzazione della crisi istituzionale è solo questione di ore. Dopo l'incarico a Cottarelli per la formazione del governo, Salvini e Di Maio sono pronti a calare l'asso nella manica: quello di creare un'alleanza parlamentare tra M5s e Lega, due forze politiche che si erano presentate separate alle ultime elezioni.

"La prima cosa che chiediamo è di andare al voto il prima possibile". Lo dice Luigi Di Maio dopo aver incontrato il leader della Lega Matteo Salvini alla Camera.

"Noi lavoriamo per far partire le commissioni parlamentari e far realizzare il contratto dal Parlamento perché finché non si va al voto in Parlamento l'unica maggioranza è quella M5S-Lega"

"Sicuramente io non mi arrendo, torneremo presto o tardi dagli italiani, se ci daranno fiducia al governo ci andiamo". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini che spiega come i parlamentari di Lega e 5 stelle proveranno a far approvare dal parlamento i punti del contratto del 'governo del Cambiamento'.

"Noi abbiamo da tempo prenotato più di mille piazze in tutta Italia il prossimo weekend: volevamo spiegare quello che stiamo facendo al governo, spiegheremo perchè non stiamo al lavoro".

Allenza Lega - 5 stelle: sarà maggioranza

"Il governo del cambiamento l'hanno evitato adesso -spiega Salvini ospite di Matrix - ma se lo beccano tra tre-quattro mesi".

Domani si incontreranno i capigruppo di 5 Stelle e Lega per dar corpo ad una azione di maggioranza parlamentare. Va ricordato, il governo Cottarelli che si presenterà al voto di fiducia del Parlamento non ha i voti per entrare in carica. (Ecco cosa succederà)

Berlusconi: "Lega alleata del centrodestra"

A chi mi chiede quale sarà il futuro del centrodestra, rispondo che alle prossime elezioni non immagino altra soluzione che quella di una coalizione di centrodestra unita con Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, destinata sicuramente a prevalere anche per la possibilità di una mia candidatura". Lo dice Silvio Berlusconi in una nota in cui spiega come Forza Italia non voterà la fiducia al governo Cottarelli.

"Per quanto riguarda la fiducia al governo tecnico la nostra posizione non può che essere negativa"

"Il 2 giugno tutti a Roma per un grande evento, tutti con la bandiera per dire che noi valiamo e che il nostro vota conta". In un video su Facebook Di Maio invita alla mobilitazione il popolo del Movimento 5 stelle. "Quella di ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana - spiega Di Maio - il Presidente che ha deciso di scavalcare le sue prerogative costituzionali e di non fare andare al governo una forza politica che ha preso 11 milioni di voti. Un governo che avrebbe avuto la maggioranza assoluta grazie al contratto siglato con la Lega".

Di Maio non esclude l'idea di portar avanti l'azione di impeachment contro il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Noi del MoVimento 5 Stelle siamo totalmente convinti di andare avanti ma aspetteremo qualche giorno perchè c'è un'altra ragione per promuoverlo ed è quella che si manda al parlamento un governo che non ha la maggioranza questo è assurdo".

"A furia di contraddire il voto delle popolazioni il pericolo che si sta facendo correre all'Europa è quello di fabbricare anti europeisti". Ad affermarlo all'Adnkronos è Jean-Paul Fitoussi, professore emerito all'Institut d'Etudes Politiques di Parigi e alla Luiss di Roma che si dice molto scettico sul modo in cui l'Europa gestisce le cose mettendo a rischio proprio l'Europa. Con la reazione della scorsa settimana "si è detto chiaramente agli italiani che il mercato e l'Europa non volevano Savona. E' questo è offensivo per un popolo" osserva lo studioso, chiedendosi "fino a quando si continuerà a giocare in questo modo" con il sentimento popolare. Questo approccio "si è già visto in Grecia e ora è successo anche in Italia.: a questo punto meglio dire chiaramente che siamo una Federazione", spiega l'economista francese.

Fitoussi: "Così si creano antieuropeisti"

L'economista Paolo Savona - designato all'Economia dal premier incaricato Giuseppe Conte - "per me non era un rischio: è un buon economista che vuole riformare le istituzioni europee. Secondo me quello che destava più preoccupazione era il fatto che fosse sostenuto dalla Lega". Per Fitoussi "non penso fosse ipotizzabile da parte sua" propugnare un'uscita dall'euro: Savona, aggiunge, "è troppo intelligente per lanciare l'Italia in questa avventura. Sicuramente avrebbe voluto poter battere i pugni sul tavolo ma per essere accettato avrebbe dovuto fare ammenda e quindi non aver più alcun argomento per trattare". Insomma, osserva Fitoussi, Savona "si sarebbe dovuto dichiarare vinto prima di combattere". Non è chiaro quale sia l'idea di democrazia che si fa strada in Europa "e questo mi preoccupa" ammette lo studioso che ricorda come "c'è un'ondata di razzismo, l'emergere dappertutto di partiti estremisti dapertutto. Quante emergenze ci devono essere affinché l'Europa inizi a farsi delle domande?".

Ora con l'incarico a Carlo Cottarelli "si arriverà alle elezioni" con quello che si preannuncia come "un governo di transizione" visto che, osserva, anche supponendo "che riesca a formare un governo difficilmente Cottarelli riuscirà ad avere una maggioranza al Parlamento". In ogni caso, aggiunge Fitoussi, "è una persona per bene, che ha sempre lavorato bene ma è totalmente in contraddizione con la maggioranza uscita dalle elezioni del 4 marzo. E se si andrà alle elezioni, il rischio potrebbe essere più grande" di quello attuale. Quanto alla crescita economica in Italia "non preoccupa" l'economista francese: "Si è evitato un braccio di ferro a livello europeo e quindi i mercati e la Germania sono rassicurati". "Ora - conclude - non vedo perché la crescita economica italiana dovrebbe avere ripercussioni negative".