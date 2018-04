Bardonecchia diventa il primo "test estero" per i due potenziali premier Salvini e Di Maio

Il caso Bardonecchia diventa il primo test estero per Salvini e Di Maio.

"Altro che espellere i diplomatici russi, qui bisogna allontanare i diplomatici francesi! - ha detto il segretario della Lega e leader del centrodestra Matteo Salvini -. Con noi al governo l'Italia rialzerà la testa in Europa, da Macron e Merkel non abbiamo lezioni da prendere, e i nostri confini ce li controlleremo noi" dice dopo l'intervento di militari francesi a Bardonecchia. "Con noi al governo l'Italia rialzerà la testa in Europa, da Macron e Merkel non abbiamo lezioni da prendere, e i nostri confini ce li controlleremo da soli!", ha scritto in seguito Matteo Salvini su twitter.

"Il blitz condotto dalla polizia francese a Bardonecchia è un fatto grave, che preoccupa - dicono i capigruppo M5S di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli -, e sul quale Parigi deve fornire spiegazioni. Soprattutto su temi come quello dell'immigrazione, che coinvolge tutta l'Europa, la collaborazione e la condivisione di informazioni tra partner Ue è fondamentale. In questo caso, stando anche alle parole del sindaco Francesco Avato, sembra sia venuta meno, per questo ci aspettiamo che la Francia chiarisca quanto prima".

In un tweet, la reazione del capo politico M5S Luigi Di Maio: "Quanto accaduto a Bardonecchia deve essere chiarito completamente in ogni suo aspetto".

Se ne continuerà a parlare a lungo, e Lega e M5s dovranno dimostrare di avere le idee chiare anche su un tema delicato come quello del controllo dei confini e dell'accoglienza. Per di più in una settimana complicata come quella che sta per iniziare, durante la quale le abilità diplomatiche di Salvini e Di Maio saranno messe a dura prova anche sul fronte interno, nelle trattative per la formazione di un Governo.