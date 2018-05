"Al Governo con un condannato". Salvini, il post su Fb è un autogol: valanga di insulti

Quando si dice: la Rete non perdona. In queste ore è tornato d’attualità un post pubblicato da Matteo Salvini su Facebook il 1° agosto del 2013. Il motivo è presto detto: commentando la condanna a 4 anni inflitta a Silvio Berlusconi per frode fiscale nel processo Mediaset, l’allora astro nascente del Carroccio se la prendeva con i "kompagni del Pd" per aver dato vita un esecutivo con i voti di Forza Italia. Cinque anni dopo com’è noto la situazione si è completamente ribaltata. Adesso il Pd è dall’altra parte della barricata ed è il leader della Lega ad essere alleato col Cav: un patto a cui Salvini ha voluto tener fede nonostante le lusinghe dei 5 Stelle.

"Berlusconi condannato": il post di Salvini su Facebook

Ebbene, cosa scriveva Salvini dell’alleato cinque anni fa? Rispetto a quella attuale la sua posizione era un po’ meno sfumata, diciamo. "Berlusconi CONDANNATO a 4 anni", si legge nel post del leghista. "Adesso sono curioso di sentire come faranno i Kompagni del PD, sia in Parlamento che su Facebook, a giustificare il fatto che sono al Governo con un Condannato...".

Di Maio: "Salvini ha cambiato idea per le poltrone"

Il post incriminato è tornato virale in queste ore, dopo essere stato ricondiviso in un articolo di Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle. Salvini, argomenta il capo politico del M5s, "ha scelto di rimanere con l’alleato che fino a poco tempo fa rinnegava, con quello che definiva un ‘CONDANNATO’ che stava al governo con il Pd".

Ora però il leader leghista "ha cambiato idea per prendersi le poltrone e ora è lui a volere a tutti i costi il governo con Berlusconi, uno di quelli che ci ha regalato la legge Fornero. Alla faccia della coerenza!".

Salvini, commenti al vetriolo su Facebook

Pronti, via! In men che non si dica i "grillini" si sono precipitati sul post incriminato per esternare la propria indignazione nei confronti del leader leghista. "Hai ragione da vendere! Ops.....non è un post di oggi mi sono sbagliato", scrive un 'cittadino'. E un altro. "Salvini ora il condannato è al tuo fianco, che ci dici?". Seguono immagini ironiche e contumelie varie. Tra Lega e 5 Stelle ormai è guerra aperta.

La replica di Salvini a Di Maio

Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini: "Non rispondo a insulti e sciocchezze su soldi e poltrone - dice il segretario della Lega rispondendo a Di Maio - lealtà e coerenza valgono più dei ministeri. Voglio dare un governo agli italiani, se i grillini preferiscono litigare lo faremo da soli. Bloccare anche la partenza dei lavori delle commissioni parlamentari è da irresponsabili".