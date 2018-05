Salvini rilancia un governo Lega-M5s fino a dicembre: "Ho un premier per Mattarella"

La Lega alle prossime consultazioni chiederà a Mattarella di dare incarico a un governo che parta dal centrodestra col sostegno del M5S che faccia "poche cose fatte bene fino a dicembre, approvare una legge elettorale su modello regionale, togliere Iva e accise senza aumentare le tasse".

Lo ha detto il segretario federale della Lega Matteo Salvini al termine della riunione del Consiglio federale in via a Bellerio, aggiungendo: "Ho un nome da proporre a Mattarella per il ruolo di presidente del Consiglio. L'identikit che ho in mente io è quello di una persona che riscriva completamente il rapporto fra Italia e Ue".

"L'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludiamo qualsiasi governo tecnico alla Monti"

"Ribadisco l'invito ai 5 stelle a ragionare su come accompagnare l'Italia nei prossimi mesi per un governo a tempo fino a dicembre". Lo ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio federale della Lega. "Mi siederei volentieri al tavolo con i 5 Stelle per trovare nomi, temi e tempi"

"Meno sbarchi, più espulsioni, e meno soldi destinati all'accoglienza dei clandestini. Su questi presupposti si può scegliere il presidente del Consiglio".

"L'ultima nostra proposta è fare in fretta, poche cose, farle bene, su indicazione che parta dal centrodestra e che coinvolga il principale movimento politico dopo il centrodestra, che è il Movimento 5 Stelle", ha ribadito Salvini. "Una sintesi tra la flat tax e il reddito di cittadinanza volendo si è già trovata".

Salvini plaude all'euro referendum di Grillo

"Il referendum sull'euro proposto da Grillo può essere un tema affascinante, come dibattito, nei prossimi anni. Ma abbiamo urgenze da risolvere per i prossimi giorni". Dice Salvini.

"Voto a ottobre o a novembre? Sì, se non si rispettano condizioni della Lega. Non è pensabile una prorogatio del governo Gentiloni. Mi rifiuto di mandare Alfano a rappresentare il paese al Consiglio europeo di giugno. Al presidente Mattarella, lunedì, potremmo chiedere una nuova legge elettorale che mandi al governo chi prende un voto in più, come per le regionali, il blocco dell'Iva e delle accise rispettando parametri europei e di andare a Bruxelles a dire che prima viene l'interesse nazionale".

Salvini: "No a governo centrodestra-Pd"

Il leader del Carroccio esclude invece la partecipazione della Lega ad un governo con il Partito Democratico: "Dove c'è Renzi non ci sono io".

"Oggi abbiamo preparato il piano economico della Lega per un governo da qui a dicembre. Mi sembra chiaro che se tutti rimangono arroccati sulle proprie posizioni, sui veti, non se ne esce. Sarebbe irrispettoso nei confronti degli italiani un ennesimo governo tecnico, che escludiamo".

Le richieste di Salvini a Mattarella

"Bloccare l'aumento dell'Iva e delle accise: si può fare senza aumentare le tasse, e rispettando i parametri europei. Serve un governo che vada a Bruxelles e che dica che prima ci sono gli interessi nazionali e dopo quelli europei. La bozza di bilancio presentata dalla Commissione europea va rigettata in toto. La Lega mai sosterrebbe un presidente del Consiglio che dice signorsì alle folli richieste che arrivano da Bruxelles".

Salvini: "Nuova legge elettorale"

Tra i punti toccati dal leader del Carroccio la riscrittura della legge elettorale "sul modello delle elezioni regionali. Serve una legge che, come accade per le regionali, mandi al governo chi ottiene un voto in più dal lunedì dopo il voto".

"Sono pronto a ragionare sia sul premio alla coalizione sia alla lista. Non voglio passare l'estate a parlare di legge elettorale"

Lunedì le consultazioni al Quirinale

L'Ufficio Stampa del Quirinale comunica la composizione delle delegazioni che lunedì 7 maggio incontreranno il Presidente della Repubblica in occasione del terzo giro di consultazioni per la formazione del nuovo Governo al Colle: