Salvini stoppa Di Maio: "Non sarà lui il nuovo premier" | Video

"Siamo disponibili". Matteo Salvini risponde così a chi gli chiede se, insieme a Luigi Di Maio, potrebbe far parte della squadra di governo. Ma sul nome del nuovo premier avverte: "Non saremo né io, né Di Maio".

"Stamattina abbiamo chiuso su nome del premier e squadra di governo e speriamo che nessuno metta veti su una scelta che rappresenta la volontà della maggioranza degli italiani", ha detto Salvini dopo l'incontro con il capo politico del M5s, conclusosi alle 13.

Nessun nome, per non creare imbarazzi con il presidente della Repubblica: "E' una bella squadra quella che abbiamo in testa, che rispecchia non solo Lega e 5 Stelle ma anche mondi esterni, persone qualificate. Essendo tutte persone qualificate ci aspettiamo che nessuno ponga veti su nessuno".

Il segretario della Lega però non risponde quando gli chiedono se sarà Giuseppe Conte il candidato scelto per la Palazzo Chigi: "C'è la conferma sul programma, c'è la conferma sulla squadra, c'è la conferma sul premier, ma non dipende solo da noi".

Salvini anche ieri ha ricordato come dal governo "si possono fare tante cose. Spero che nessuno in Europa e in Italia ci metta i bastoni fra le ruote". Domani, dopo una lunga e complicata trattativa, lui e Di Maio dovranno indicare a Mattarella la figura scelta per guidare il Paese, sperando che il nome su cui è stata trovata la quadra non venga rifiutato dal Presidente.

