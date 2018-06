Salvini shock: "Faremo censimento dei rom, quelli italiani purtroppo ce li dobbiamo tenere"

Il ministro dell'interno Matteo Salvini annuncia un censimento dei Rom: "Faremo una ricognizione, gli stranieri irregolari andranno espulsi con accordi fra Stati. Ma i Rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa". Lo ha detto il vice premier a Tele Lombardia.

"Al ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos".

Per Salvini occorre "una ricognizione sui rom in Italia per vedere chi, come, quanti", quindi "rifacendo quello che fu definito il censimento, facciamo un'anagrafe, una fotografia della situazione". E se gli stranieri irregolari andranno "espulsi" attraverso accordi fra gli Stati, per quanto riguarda "i rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa".

Dell'affaire campi nomadi si fa direttamente menzione nel contratto di governo stipulato tra Lega e 5 stelle. E proprio la minaccia di leggi speciali per le popolazioni sinti e camminanti aveva fatto insorgere la senatrice a vita Liliana Segre al momento della dicussione della fiducia.

Ma cosa prevede il contratto di Governo? A pagina 41 si fa menzione dei Campi nomadi e Lega e 5 stelle si sono impegnati nel intervenire per il pieno superamento dei campi Rom in coerenza con l’ordinamento dell’Unione Europea.

Il dilagare dei campi nomadi, negli ultimi anni, l’aumento esponenziale di reati commessi dai loro abitanti e le pessime condizioni igienico-sanitarie a cui sono sottoposti ha reso tale fenomeno un grave problema sociale con manifestazioni esasperate soprattutto nelle periferie urbane coinvolte. Ad oggi circa 40 mila Rom vivono nei campi nomadi e il 60 per cento sono minori. Sono pertanto necessarie le seguenti azioni: chiusura di tutti i campi nomadi irregolari in attuazione delle direttive comunitarie; contrasto ai roghi tossici; obbligo di frequenza scolastica dei minori pena l’allontanamento dalla famiglia o perdita della responsabilità potestà genitoriale.

Salvini: "Incontrerò Papa Francesco"

"Probabilmente avrò l'onore di intrare Papa Francesco questa settimana" spiega il ministro dell'Interno e leader della Lega MatteoSalvini, durante l'intervista a Telelombardia. "Questo mi riempie di gioia".

Riguardo le parole del pontefice su twitter di solidarietà a rifugiati e migranti, Salvini ha replicato: "Giustamente lui parla alle anime, parla del bene supremo, di tutti. Noi che siamo più piccoli e molto più legati ai problemi terreni - ha detto il ministro - ai rifugiati garantiamo il necessario ma a coloro che non scappano dalla guerra ma che pensano che in Italia ci sia casa e lavoro per tutti ci permettiamo di dire, come fanno i francesi, gli spagnoli, gli austriaci, che non ce la facciamo ad aiutare tutti.

L'esortazione del Papa all'accoglienza, con un tweet di due giorni fa, è stata seguita da un'ondata di critiche anche offensive, che provocatoriamente sollecitano la Chiesa ad aprire i propri edifici ai migranti.

"Finalmente l'Italia è ascoltata in Europa - ha detto Salvini - finalmente tutti dicono che l'Italia non può rimanere sola e che bisogna controllare le frontiere. Bene".

Salvini: appello agli italiani, fate le vacanze in Italia

"Per le vacanze faccio un appello agli italiani: state in italia. Abbiamo mare bellissimo e montagne bellissime. Non è necessario fare migliaia di km per stare bene".

Pd e LeU: "Dossier Rom agghiacciante"

"Le parole sono pietre e il 'dossier Rom' di Salvini è agghiacciante, ricorda politiche di stampo nazista. Forse il leader della Lega asseconda la pancia dei cittadini spaventati, ma a tutto c'è un limite. Dove vuole arrivare nell'aizzare l'odio sociale ed etnico? Si ricordi che è il ministro dell'Interno di un grande paese del G7". Lo dice il senatore del Pd Edoardo Patriarca.

"Prima gli attacchi ai migranti che hanno come unica colpa quella di scappare da fame, guerre e carestie poi gli attacchi alle Ong, ingiustamente accusate di essere complici del traffico di esseri umani, ora è il turno dei rom. L'importante è fomentare odio e creare il nemico. Invece di fare il ministro dell'Interni Salvini rispolvera la vecchia e cara propaganda anti romfacendo di tutta un'erba un fascio". Lo afferma il capogruppo di Liberi e uguali a Montecitorio, Federico Fornaro.