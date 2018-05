Salvini: "L'Europa ci chiede 10 miliardi di nuove tasse, diciamo no, sarà il governo del sorriso"

Matteo Salvini sperimenta ancora una volta la "diretta dai tetti" per mandare un messaggio ai suoi simpatizzanti e fa capire che questo nuovo metodo comunicativo non verrà abbandonato se il leader della Lega diventerà ministro del governo Conte "Guardate che spettacolo, lo vedete San Pietro in fondo? Il Cupolone", dice agli spettatori.

Salvini: "Sarà governo del sorriso"

"Non può essere un governo dei blocchi, deve essere un governo del sorriso" spiega Matteo Salvini, indicato come possibile ministro degli interni. Salvini si scaglia contro gli attacchi ricevuti dall'estero e dalle istituzioni europee per il taglio fortemente euroscettico della prima uscita del premier incaricato e del contratto di governo scritto a quattro mani da Lega e 5 stelle.

"L'Europa ci ha chiesto una manovra correttiva di 10 miliardi di nuove tasse? Stiamo scherzando? L'ultima cosa di cui ha bisogno l'Italia per tornare a crescere sono nuove tasse, siamo stati votati per fare l'esatto contrario di quello che l'Europa ci ha suggerito con la minaccia e l'asservimento dei governanti degli ultimi anni".

Salvini: "Via accise e tassa sulle sigarette elettroniche"

Matteo Salvini annuncia che toglierà "alcune tasse folli, come la tassa sulle sigarette elettroniche che ha messo in crisi un intero settore".

Via anche "alcune delle accise più vecchie sulla benzina che sono lì da 80 anni".

Il nodo del ministro dell'Economia

Da più parti indicato come possibile ministro dell'economia, Paolo Savona è stato il più bersagliato per le sue mal celate opinioni euroscettiche.

"Savona non andrà in Europa a sfasciare tutto e ribaltare ma a rimettere in moto un motore fermo" assicura Matteo Salvini.

"Pare... mai io non voglio pensarci e crederci, ma pare che qualcuno non voglia il professor Paolo Savona ministro dell'Economia. La suaè una personalità specchiata, conosciuta, apprezzata che ha gia' fatto il ministro dell'Industria in passato, ha lavorato con Confindistria, Bankitalia, con le imprese. Qual è il difetto di questo professore? Che in passato abbia avuto dubbi sull'euro e su questa struttura dell'Europa".

Salvini si domanda: "Ha un senso il voto libero e sovrano dei cittadini? Qual e' il problema se uno mette a disposizione la sua autorevolezza?" per riportare l'Italia al centro?

Salvini ribadisce il suo impengo per tutelare le partite Iva, correggere la riforma delle pensioni ma anche per la creazione di un ministero che si occupi specificamente della disabilità.

Salvini: Al centrodestra e a Forza Italia "chiedo di avere fiducia"

"Io avrei preferito un governo di centrodestra, ma Mattarella non ce l'ha permesso". spiega ancora Matteo Salvini, in diretta Facebook, assicurando che i temi del centrodestra sono al centro del programma di governo.

"Il centrodestra, Forza Italia e Fratelli d'Italia, abbiano fiducia".

