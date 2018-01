Matteo Salvini chiede un rimedio per la febbre, Nina Moric gli consiglia l'arsenico

E' guerra virtuale tra Nina Moric e i supporter di Matteo Salvini. Il leader della Lega, nel pomeriggio del vertice di Arcore con Berlusconi e Meloni, chiede ai suoi follower su Twitter una proposta per curare i sintomi influenzali: "Febbre e raffreddore. Oltre alla tachipirina avete altri consigli?", è il cinguettio di Salvini.

Tra i vari suggerimenti, spicca quello di cattivo gusto della showgirl nata a Zagabria: "Dicono che l'arsenico funzioni", riferendosi al veleno utilizzato per i cosiddetti "delitti perfetti", veleno che già a basso dosaggio causa la morte. E da qui è scattata la rissa virtuale, con i fan di Matteo Salvini che hanno attaccato la showgirl. "Bambola di plastica, provalo te e poi ci sai dire se funziona", scrive un utente rivolgendosi alla Moric.

"Simpatica e soprattutto educata", è invece il commento di una donna che preferisce l'ironia agli insulti, arrivati a pioggia dopo il tweet della showgirl. Altri follower non polemizzano e indicano diversi rimedi al leader della Lega: "Mangiare leggero, tanta acqua e riposo". E ancora "I rimedi della nonna funzionano sempre: latte caldo e miele a go go".