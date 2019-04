Migranti, Salvini è indagato (di nuovo) per sequestro di persona

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è nuovamente indagato per sequestro di persona dalla procura di Siracusa, per la vicenda della nave Sea Watch. Lo ha annunciato lui stesso da Monza, durante una conferenza stampa in prefettura. "Sono stato iscritto a giudizio per un altro reato che avrei commesso dal 24 al 30 gennaio 2019 a Siracusa. Il procuratore Carmelo Zuccaro mi comunica questa cosa. Ha chiesto l'archiviazione ma anche l'altra volta era andata così. Sono nuovamente indagato ma finché faccio il ministro dell'Interno, i colleghi ministri possono dire quello che vogliono, ma i porti restano e resteranno chiusi. Non cambio idea e non cambio atteggiamento".

"La Procura distrettuale della Repubblica di Catania mi comunica che ha trasferito al Tribunale per i reati ministeriali gli atti del procedimento penale nei miei confronti per sequestro di persona. Ci risiamo. E' la nave olandese che è intervenuta in acque libiche. Se n'è fregata dell'alt e delle indicazioni del governo olandese di andare in Tunisia e ha messo a rischio la vita delle decine di migranti a bordo per arrivare in Italia con un gesto politico", ha continuato. "Sono arrivati in Italia, li abbiamo curati e li abbiamo fatti sbarcare e abbiamo lavorato per redistribuirli. Il risultato è che c'è un procedimento penale nei miei confronti".

Migranti, Salvini di nuovo indagato per sequestro di persona

In conferenza stampa in prefettura, Salvini detta la linea agli alleati del Movimento 5 Stelle sulla questione immigrazione, nella polemica ormai quotidiana in vista delle Europee. "Io rispetto il lavoro del collega Di Maio che si occupa di lavoro e sviluppo economico. Lui si occupa di crisi aziendali e io porto rispetto. Chiedo altrettanto rispetto: di ordine, di sicurezza e confini me ne occupo io. Io ci metto la faccia e rischio personalmente. Se il ministro Di Maio e il ministro Trenta" la pensano diversamente, "me lo dicano in Consiglio dei ministri e faremo una sana e franca discussione. Finché sarò ministro, i porti restano sigillati per i trafficanti di esseri umani", ha aggiunto rispondendo a un'intervista di Luigi Di Maio al Corriere della Sera.

Quella di chiudere i porti per impedire gli sbarchi di migranti è una misura "risultata efficace in alcuni casi", ma "è pur sempre occasionale", aveva sottolineato il vicepremier Luigi Di Maio, secondo il quale questa strategia "di fronte a un intensificarsi della crisi", a causa della Libia, "non basterebbe".

Nel corso della cerimonia di inaugurazione della nuova Questura, Salvini ha voluto rivolgere un pensiero per Vincenzo Di Gennaro, il maresciallo dei carabinieri ucciso a Cagnano Varano, nel foggiano. "Qualcuno vorrebbe che le forze dell’ordine fossero immortali. Purtroppo non è così - ha detto - e vorrei che ogni goccia di sangue fosse da stimolo per altri perché sento molti giovani che dicono “vorrei fare il carabiniere, vorrei fare il poliziotto”. Non sono sacrifici vani: sappiano i delinquenti che lo Stato è più forte".