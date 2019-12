Migranti, Salvini indagato per sequestro di persona: "Rischio 15 anni di carcere"

Un nuovo caso Diciotti. Il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto al Senato l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, contestandogli il reato di sequestro di persona. La vicenda è quella della nave Gregoretti: nel luglio scorso - quando Salvini era ancora ministro dell'Interno - 131 migranti soccorsi nel Mediterraneo erano stati trattenuti per diversi giorni a bordo della nave militare, poi arrivata al porto di Augusta, in provincia di Siracusa.

Il Viminale aveva autorizzato lo sbarco solo quando era arrivata la disponibilità da parte di altri Paesi alla redistribuzione dei migranti a bordo della nave della Guardia costiera italiana.

Nave Gregoretti, Salvini: "Sono indagato, rischio fino a 15 anni"

Il 21 settembre scorso, il procuratore Carmelo Zuccaro aveva avanzato richiesta motivata di archiviazione per l’ex ministro dell’Interno: ora il tribunale dei ministri di Catania ha deciso invece di contestare il reato al leader della Lega. E' stato lo stesso Salvini, ospite della trasmissione "Fuori dal coro" su Rete4, a dare la notizia, mostrando la lettera con la quale gli è stata notificata la richiesta dell’autorizzazione a procedere. Queste le sue parole:

"A firma del presidente del tribunale dei ministri Nicola La Mantia, iscritto a Magistratura democratica, viene trasmesso al presidente del Senato che Salvini sarebbe colpevole di reato di sequestro di persona aggravato abusando dei suoi poteri. Rischio fino a 15 anni di carcere. Ritengo che sia una vergogna che un ministro venga processato per aver fatto l'interesse del suo Paese".

Cosa succede ora? Come avvenuto per la vicenda Diciotti, a pronunciarsi ora dovrà essere la giunta delle autorizzazioni a procedere di Palazzo Madama. Per il caso Diciotti il Senato aveva sottratto il leader del Carroccio al giudizio della magistratura, ma oggi - con la Lega all'opposizione - gli equilibri potrebbero essere cambiati.