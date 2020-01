"Spot pro Salvini nell'intervallo di Juve-Roma": furia Pd contro la Rai

Furia del Partito Democratico contro la Rai. "Gravissimo quanto è avvenuto nell'intervallo della partita Juventus-Roma di Coppa Italia su Rai 1 dove, nella pausa, è stato trasmesso uno spot elettorale, perché di questo si tratta, a Matteo Salvini sul voto in Emilia-Romagna. Nella Rai pagata con i soldi degli italiani mai si era arrivati a questo livello con un servizio pubblico piegato all'arroganza del potere". Lo ha dichiarato in una nota il vicecapogruppo Pd alla Camera Michele Bordo. "I cittadini - ha aggiunto - pagano il canone e gli stipendi dei manager della Rai per servire gli interessi generali e non quelli della Lega di Matteo Salvini. Non c'è altro tempo da perdere, se ne vadano tutti a casa per evitare l'agonia del servizio pubblico".

Pd contro la Rai: "Comizio di Salvini in intervallo Juve-Roma"

Gli fa eco il segretario del Pd Nicola Zingaretti: "A Salvini consentito dalla Rai un solitario comizio durante l'intervallo della partita Juventus-Roma in piena campagna elettorale per l'Emilia Romagna. Mai così in basso, altro che libertà e autonomia e lo chiamano servizio pubblico".

Che cosa è accaduto, nel dettaglio? In pratica invece che l'abituale "lancio" della trasmissione di Bruno Vespa, in cui si annuncia l'argomento che sarà al centro della puntata, Porta a Porta ha trasmesso nell'intervallo della seguitissima partita di Coppa Italia Juventus-Roma un inserto in cui parlava solo l'ex ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini: va in onda la scena di Salvini che citofona a quello che secondo lui è uno spacciatore tunisino, poi estratti di comizio in cui il leader della Lega spiega perché votare per il Carroccio domenica prossima.

Non ci sta il deputato dem Filippo Sensi:

Ma sbaglio o quello che ho visto nell’intervallo di Juve-Roma era quello del citofono, senza contraddittorio, in un imbarazzante comizio elettorale? Pronto, vertici Rai? — nomfup (@nomfup) January 22, 2020



Proteste anche dal vice presidente dei senatori del Pd Mirabelli.“Quello che è avvenuto nell’intervallo di Juve-Roma è assolutamente inaccettabile. Dopo quanto avvenuto ieri sera su Rai 3 stasera si è permesso su Rai 1 uno spot elettorale per Salvini. È vergognoso che il servizio pubblico, che ricordo a tutti risponde ai cittadini e non alla Lega, si comporti in questo modo. Mi auguro che i vertici aziendali vogliano intervenire e spiegare agli utenti i motivi di questa sottomissione a Salvini".

"Quanto sta accadendo in Rai preoccupa chi ha a cuore gli interessi del servizio pubblico"

Preoccupato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria e all'informazione Andrea Martella: "Quanto sta accadendo in Rai preoccupa chi ha a cuore gli interessi del servizio pubblico, il pluralismo e le garanzie di un'informazione corretta in particolare alla vigilia di un appuntamento elettorale che riguarda oltre sei milioni di italiani che saranno chiamati alle urne in Calabria e in Emilia-Romagna domenica prossima. In diverse occasioni sono state segnalate, da più parti, violazioni del pluralismo richiamate anche dall'Agcom, recentemente, con un invito rivolto al riequilibrio dell'informazione del servizio pubblico. Auspichiamo un intervento deciso dei vertici del servizio pubblico, patrimonio di tutti i cittadini, per un riequilibrio della corretta informazione nel rispetto dei principi enunciati nel contratto di servizio".

Mancano 72 ore all'apertura dei seggi in Emilia Romagna e Calabria: sale la tensione.