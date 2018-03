"A sinistra c'è tanta gente nervosa...": Salvini litiga coi giornalisti a Strasburgo

Proteste dei giornalisti nella sala stampa del Parlamento europeo, a Strasburgo, all'inizio della conferenza stampa del leader della Lega Matteo Salvini. La sala si è riempita, oltre che di cronisti, anche di europarlamentari e di persone probabilmente del gruppo Enf (Europa delle Nazioni e della Libertà), che hanno applaudito il politico italiano all'ingresso in sala e non appena ha iniziato a parlare. Si sono levate proteste da parte dei giornalisti, trattandosi di una conferenza stampa e non di un comizio elettorale. Salvini, che tra l'altro è un giornalista, ha risposto che "chi vuole applaudire è libero di applaudire. C'è tanta gente a sinistra che è nervosa. Lezioni di correttezza non ne prendo. Hanno parlato gli italiani", ha aggiunto tra l'altro.