Salvini alza la voce: "C'è un pilota ai comandi, ridurremo le spese per l'accoglienza"

"Non siamo più un Paese colabrodo". Lo rivendica il ministro degli Interni, Matteo Salvini, in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera in cui replica a quanto scritto ieri sul quotidiano dal vicedirettore Antonio Polito: in particolare, riporta Salvini, che "il sottoscritto abbia subìto 'il primo smacco della campagna d'estate' nell'affaire della nave Diciotti", a proposito del quale il titolare del Viminale aggiunge: "Avrei preferito delle misure più severe fin da subito? Certo. Ma non dipendevano, come è noto, dal ministro dell'Interno".

"Lo stesso Polito mi riconosce 'l'indiscutibile merito' di aver scosso l'ipocrisia europea. L'ultimo risultato sono i cento immigrati che volevano arrivare in Sicilia e che Francia e Malta hanno accettato di accogliere", rivendica ancora Salvini che ribadisce poi di voler proseguire l'azione sul fronte migranti secondo le linee già più volte indicate e "soprattutto - scrive - anticipo l'intenzione di presentare un 'Decreto Sicurezza' che, tra le altre cose, affronterà il tema dei cosiddetti profughi-vacanzieri. Parliamo degli stranieri che scappano dal loro Paese ma vi tornano per le ferie (eppure gli abbiamo concesso la protezione: è normale?!)".

Salvini rilancia l'idea di ridurre le spese per l'accoglienza, in collaborazione con l’Autorità nazionale anticorruzione: "Nessun intento disumano: semplicemente, vogliamo uniformarci ad altri Paesi europei e togliere ossigeno a chi utilizza l’immigrazione come business. Da 35 euro al giorno per immigrato scenderemo a circa 25 - senza ridurre i servizi - con un risparmio di 500 milioni l’anno e che investiremo in sicurezza".

Comunque "il ministro dell'Interno non può e non deve occuparsi solo di immigrazione. Il mio principale obiettivo è la lotta senza quartiere alla grande criminalità organizzata. Per questo passerò il Ferragosto in Calabria, con il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica", sottolinea Salvini. E conclude: