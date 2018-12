“Il mio Santo Stefano con pane e Nutella”: gogna social per Salvini

Che il vicepremier Salvini sia un politico molto attivo sui social non è certo una novità, anzi, ormai siamo abituati a vedere quotidianamente immagini e foto della sua vita privata e pubblica, tra cene, scatti e altre condivisioni.

Nonostante il suo successo tra gli utenti di Facebook e Twitter, l'ultima foto postata sul suo profilo oggi, mercoledì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, ha scatenato una vera e propria gogna social nei suoi confronti. Nello scatto incriminato Salvini si mostra nell'atto di addentare una fetta di pane e Nutella, allegando la frase: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, e il vostro?”.

Ma contro le previsioni del ministro, il suo 'dolce' messaggio non è stato recepito in maniera benevola anzi, sotto la foto sono arrivati centinaia di commenti e critiche nei suoi confronti, soprattutto in riferimento a due notizie a dir poco 'rilevanti', come il violento terremoto che ha colpito la Sicilia e il fratello del pentito sotto protezione ucciso la sera di Natale a Pesaro.

Si va da un semplice “Guarda che c'è stato un terremoto in Sicilia, con danni e feriti e, a Pesaro, hanno ammazzato uno sotto protezione del TUO ministero”, a commenti più elaborati come “Signor ministro, il mio santo Stefano è cominciato riflettendo sull'omicidio del collaboratore di giustizia a Pesaro, in una regione, la mia, considerata un'isola felice non toccata dai fenomeni mafiosi. Ed ovviamente anche leggendo la notizia dello sciame sismico di stanotte in Sicilia, che per pochissimo non ha fatto vittime. Spero che queste feste Le portino un po' più di sale in zucca e un po' più di sensibilità”.

Scorrendo gli oltre 4mila commenti alla sua condivisione la 'solfa' cambia ben poco. Un utente scrive: “Bruzzese (la vittima di Pesaro Ndr.) non potrà mai più mangiare pane e Nutella. Come è stato possibile?”, mentre altri si concentrano di più sul sisma, per fortuna senza vittime, avvenuto nel catanese: “Dovresti solo vergognarti...terremoto con enormi danni in Sicilia e tu fai colazione con la nutella...chi ti ha votato al sud si merita un ministro del genere, del resto”.

Come ovvio che sia, non tutti i commenti sono negativi, ci sono anche diversi utenti che si sono posti a difesa del vicepremier leghista, che accusano gli anti-Salvini di utilizzare ogni 'buona scusa' per attaccarlo, che posti o che non posti nulla sui social network. Un'ormai nota battaglia tra gli utenti Facebook a cui si aggiunge una nuova puntata.