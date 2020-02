Spreco alimentare, i deputati Pd se la prendono con Salvini: "Non fate come lui"

Non fate come lui. Per parlare di sprechi alimentari i deputati del Pd hanno confezionato un video in cui se la prendono con Matteo Salvini e la sua arcinota abitudine di condividere le foto dei suoi spuntini sui social. L’occasione è la Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, celebrata ieri. "In Italia si sprecano 6,5 miliardi di euro di cibo ogni anno. Troppo. Contrastare le cattive abitudini è un impegno che prendiamo seriamente. Servono educazione al risparmio e buoni esempi. In 30 secondi vi mostriamo il primo da non emulare" si legge nel tweet.

Nel video i deputati dem invitano ironicamente cittadini a non fare come Salvini e "non sprecare cibo per qualche like". Un invito preceduto da una carrellata di foto che ritraggono Salvini impegnato ad addentare qualcosa.

A giudicare dai commenti in calce al post in pochi tuttavia hanno apprezzato la trovata: "Metterlo sempre al centro dell’attenzione non è una buona strategia. Parliamo dello spreco alimentare in modo serio e oggettivo, senza tirare in ballo l’ex Ministro. Bravi comunque per l’iniziativa" scrive ad esempio Maura. "Mi dispiace dirlo ma è uno spot totalmente sbagliato. Una caduta di stile e un clamoroso autogol" gli fa eco un altro. Nessun commento per il momento dal diretto interessato.

