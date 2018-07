Salvini, bagno di folla a Pontida: "I porti sono e resteranno chiusi"

Da Pontida, dov'era atteso per prendere parte al tradizionale raduno del Carroccio, Matteo Salvini ribadisce che "i porti sono e resteranno chiusi". Decine di centinaia le persone intervenute sin dai giorni scorsi al 'sacro suolo', con tende, camper e roulotte. Il leader della Lega è stato accolto da un bagno di folla, scrive AdnKronos.

Il vicepremier ha fatto un giro tra gli stand, attorniato da un nutrito gruppo di militanti e ammiratori, tra canti e slogan.

"Qui #Pontida18, pratone in riempimento! Un mare di gente perbene, di sorrisi, di speranza, di futuro!", ha scritto il vicepremier su Facebook, aggiungendo in un post successivo: "Siamo una marea".

I porti resteranno chiusi alle Ong

Poi ha assicurato: "I porti per chi aiuta chi traffica esseri umani sono e resteranno chiusi", assicura il vicepremier. Rispondendo a chi gli chiedeva che cosa ne pensasse delle parole del presidente della Camera Roberto Fico, per il quale i porti dovrebbero rimanere aperti alle ong che soccorrono i migranti, il leader del Carroccio spiega: "Rispetto le opinioni di tutti, ma c'è un governo che fa e c'è un ministro che fa".

Del resto "oggi c'è la terza nave di una ong straniera che prenderà la via di un Paese diverso dall'Italia" dice Salvini riferendosi alla Ong spagnola Open Arms con 60 migranti a bordo che sbarcherà a Barcellona", come comunicato dalla stessa Ong su Twitter.

Marta Serafini: #Migranti,@openarms_fund va a Barcellona. Accuse a Roma sul naufragio in Libia. L’europarlamentare spagnolo: Italia ha ignorato i 100 morti di venerdì. La Guardia costiera italiana nega: Mai coinvolti nei soccorsi. La lettura del @Corriere ora su #PrimaPagina pic.twitter.com/9FhhoKcUtn — Rai Radio3 (@Radio3tweet) 1 luglio 2018







"Poi ce ne sarà una quarta - ha aggiunto il ministro dell'Interno -, una quinta e così via. Fino a quando gli scafisti si stuferanno e cambieranno mestiere".

"Accordo Ue sui migranti è un primo passo"

Quanto all'accordo sui migranti raggiunto al Consiglio europeo è "un primo passo" per il Salvini che spiega: "Finalmente si è discusso delle proposte italiane e siamo a metà dell'opera". Soprattutto "si sono accorti che possiamo dire dei no e se c'è bisogno li diciamo". "Il mio obiettivo - avverte - è che l'Europa protegga la frontiera esterna con Frontex, non fare 'mal comune, mezzo gaudio', redistribuendo i migranti". E se "l''accoglienza è volontaria per gli altri, deve esserlo anche per noi".

"Bisogna cambiare l'Europa"

"Non basta cambiare l'Italia, bisogna cambiare l'Europa", ha detto il leader della Lega sottolineando come "le elezioni europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle élite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato e l'Europa dei popoli, del lavoro, della tranquillità, della famiglia e del futuro". Dopo aver manifestato l'idea di ampliare la portata della Lega a una dimensione internazionale, ha aggiunto: "Girerò capitale per capitale, incontrando i colleghi ministri per occuparci di sicurezza, di antiterrorismo e di controlli dei confini. E, ovviamente, di un'alleanza che dia a 500 milioni di cittadini un futuro diverso".