Salvini "premier per un giorno" nel primo vero consiglio dei ministri

Niente consiglio dei ministri per il premier Giuseppe Conte causa trasferta in Canada. Al posto del presidente del Consiglio, sarà il vicepremier Matteo Salvini a svolgere il ruolo di supplente nel primo vero consiglio dei ministri dopo l'insediamento.

Come previsto dall'art. 8 della legge 400 del 23 agosto 1988 sulla 'Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:"in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri - si legge nel testo - la supplenza spetta al vicepresidente o, qualora siano nominati più vicepresidenti, al vicepresidente più anziano secondo l'età".

Nella compagine attuale sono presenti due vicepremier, con il leader della Lega che è più anziano rispetto a Di Maio, che ha 31 anni, contro i 45 del ministro dell'interno.

Nel caso non "sia stato nominato il vice Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo l'età", in questo caso si sarebbe trattato di Paolo Savona.

Il premier gialloblu: che governo sarà

Nominati i ministri ora serve completare la squadra del 'sottogoverno' sottosegretari e viceministri, e il personale di Staff: qui l'unico punto fermo è Rocco Casalino, dominus della comunicazione pentastellata, portavoce del presidente del Consiglio

Mentre Conte ha già preso possesso del suo studio al primo piano nell'area più antica di palazzo Chigi, il premier non avrebbe, però, deciso se dormire o meno nell'appartamento di servizio a lui riservato, al terzo piano.

Sempre al primo piano, ma nell'ala opposta a quella dell'ufficio del presidente del Consiglio, ha trovato sistemazione Giancarlo Giorgetti, 'vice' di Salvini e fresco sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport.

Considerato il 'Gianni Letta padano', Giorgetti lavorerà nella stessa stanza che fu dello storico braccio destro di Silvio Berlusconi durante i quattro governi del Cav. Lo stesso ufficio utilizzato da Romano Prodi e Bettino Craxi quando erano premier.