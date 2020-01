Gregoretti, Salvini ai senatori: "Votate per mandarmi a processo"

Matteo Salvini chiederà ai parlamentari leghisti di votare a favore dell'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso Gregoretti, per cui è indagato per sequestro di persona. "Ci ho ragionato ieri e stanotte e sono arrivato a una decisione, che ormai è diventata una barzelletta che va avanti da anni, e ho deciso che domani chiederò a chi deve votare, quindi anche ai senatori della Lega, di farmi un favore. Votate per mandarmi a processo e la chiariamo una volta per tutte. Portami in Tribunale e sarà un processo contro il popolo italiano, e ci portino tutti in Tribunale", ha detto intervenendo in diretta Facebook da Cattolica, in provincia di Rimini. "Mi mandino a processo, così la decidiamo una volta per tutte se difendere i confini dell'Italia, la sicurezza e l'onore dell'Italia è un crimine oppure un dovere di un buon ministro", ha ribadito.

Caso Gregoretti, lunedì il voto su Salvini in Senato: cosa farà il governo

Cosa succederà lunedì 20 gennaio? E' probabile che i partiti di maggioranza (Pd, Movimento 5 stelle, Italia Viva e Leu), disertino la seduta per fare in modo che la Giunta delle autorizzazioni del Senato neghi il processo a Matteo Salvini, per non dare un assist all'ex ministro dell'Interno che avrebbe, in caso di "sì" al processo, un argomento politico forte da spendere negli ultimi giorni di campagna elettorale prima delle regionali di domenica 26 gennaio. Questa prima "diserzione", tuttavia, non eviterà in un secondo momento a Salvini di essere processato: tra circa un mese, infatti, è previsto un secondo passaggio in Aula. E la maggioranza (stavolta presente e compatta) dovrebbe dare in Senato, al contrario, il via libera al procedimento penale.

Ripercorriamo tutte le tappe del caso Gregoretti. E' il 25 luglio 2019: al largo di Lampedusa, la nave Gregoretti fa salire a bordo 50 migranti che erano stati soccorsi dal peschereccio 'Accursio Giarratano' ed altri 91 salvati da un pattugliatore della Guardia di Finanza. Entrambi gli interventi avvengono in acque Sar (Ricerca e soccorso) maltesi. L’imbarcazione della Guardia costiera si dirige quindi verso Lampedusa dove sbarcano sei persone bisognose di cure. Per le altre 135 arriva però il no del titolare del Viminale.

"Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta Europa", dice Salvini. La barca, dunque, ormeggia al molo Nato di Augusta in attesa dell’autorizzazione allo sbarco. La sera del 29 luglio vengono fatti scendere 15 minori. Il giorno successivo viene disposta dal procuratore di Siracusa Fabio Scavone un’ispezione sul pattugliatore per accertare le condizioni igienico-sanitarie dei migranti. La procura apre un'inchiesta, ma al momento nessuno viene iscritto nel registro degli indagati. Dopo sei giorni costretti a bordo della nave della Guardia Costiera, i 116 migranti toccano terra il 31 luglio: vengono trasferiti nell'hotspot di Pozzallo per le procedure di identificazione e successivamente vengono smistati nei cinque Paesi dell'Unione europea che hanno dato la disponibilità ad accoglierli: Francia, Germania, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda. Cinquanta, invece, restano in Italia, ma non a carico dello Stato: se ne fa carico la Cei, Conferenze episcopale italiana.

A questo punto, la procura distrettuale di Catania apre un’inchiesta su Salvini per sequestro di persona. Il 21 settembre il pm avanza una richiesta motivata di archiviazione. La Procura di Catania nella richiesta di archiviazione scrive che "l'attesa di tre giorni non può considerarsi una illegittima privazione della libertà", visto che le "limitazioni sono proseguite nell'hotspot di Pozzallo" e che "manca un obbligo per lo Stato di uno sbarco immediato". Inoltre, osserva il pm, "le direttive politiche erano cambiate" e dal 28 novembre il Viminale aveva espresso la volontà di assegnare il Pos e di "farlo in tempi brevi", giustificando "i tempi amministrativi" per attuare lo sbarco dei migranti "con la volontà del ministro Salvini di ottenere una ridistribuzione in sede europea". Inoltre sulla nave "sono stati garantiti assistenza medica, viveri e beni di prima necessità" e "lo sbarco immediato di malati e minorenni".

Arriviamo a inizio dicembre. Il tribunale dei ministri di Catania chiede al Senato - l’ex ministro è infatti un senatore - l’autorizzazione a procedere: Salvini è indagato. Secondo l’accusa, il leader leghista "abusando dei poteri" da ministro dell'Interno avrebbe "privato della libertà personale i 131 migranti bloccati a bordo della nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana dalle 00:35 del 27 luglio 2019 fino al pomeriggio del 31 luglio" successivo, quando è arrivato il via libera allo sbarco nel porto di Augusta (Siracusa). Il tribunale contesta a Salvini anche di avere "determinato consapevolmente l'illegittima privazione della libertà personale" dei migranti "costretti a rimanere in condizioni psicofisiche critiche" sulla nave Gregoretti. "Rischio fino a 15 anni di carcere, ritengo che sia una vergogna che un ministro venga processato per aver fatto l’interesse del suo Paese", commenta l’ex ministro dando notizia della notifica della richiesta. Il 19 dicembre la Giunta fissa un termine di 30 giorni perentorio entro cui deve arrivare il verdetto.

Nei giorni scorsi, i legali del leader della Lega hanno depositato una memoria alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in cui viene tirato in ballo tutto il governo: "Matteo Salvini - scrivono - ha agito nell'interesse dell'Italia, col pieno coinvolgimento di Palazzo Chigi e dei ministeri competenti, in modo perfettamente sovrapponibile a quanto accaduto per la nave Diciotti. Una vicenda, quest'ultima, che aveva convinto il Senato (20 marzo 2019) a negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del titolare dell'Interno". "Tutta la fase decisionale è stata gestita dall'allora ministro dell'Interno, che l'ha anche rivendicata", ha invece chiarito il premier Giuseppe Conte in un'intervista al Corriere della Sera.