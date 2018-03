Lo spiraglio di Salvini: “Reddito di cittadinanza? Solo a tempo e non per tutti”

Luigi Di Maio e Matteo Salvini si incontreranno dopo Pasqua per trovare un'intesa sul prossimo Governo, ma dal leader della Lega arriva una parziale apertura sul reddito di cittadinanza, proposta chiave del Movimento 5 Stelle.

“Possiamo discuterne - ha detto Salvini - purché lo si affronti come un investimento temporaneo per chi ha perso il lavoro ed è in attesa di trovarne un’altro”, non certamente se lo si immagina come sostegno “illimitato per chi sta a casa, aperto a tutti”.

Il leader della Lega ne ha parlato a Ischia, dove questa mattina ha incontrato i terremotati. Per Salvini la possibilità di affrontare la questione del reddito di cittadinanza non sarebbe un’apertura al M5S quanto “un’apertura al Paese” perché, è il suo ragionamento, “se c’è qualcuno che è a casa, disperato, è per colpa della legge Fornero. Se non ha pensione né lavoro e io gli posso dare una mano, son contento. Non ho pregiudiziali di nessun tipo”.

“Partiamo dal programma del centrodestra”

“Adesso i numeri non ci sono, tra qualche giorno speriamo che ci siano”: ha detto il segretario della Lega a Ischia per il fine settimana pasquale ricordando che “i lavori del Parlamento sono iniziati senza settimane di attesa, e senza litigi, grazie al ruolo di mediazione svolto dalla Lega. Speriamo – ripete – di fare lo stesso per il Governo”.

“Io sono pronto, la Lega è pronta, il centro-destra, che ha vinto le elezioni, è pronto”, ha aggiunto Salvini, assicurando di voler ricominciare, da martedì prossimo, a lavorare per un nuovo governo. “Sono pronto a incontrare tutti – ribadisce – a partire dai 5 stelle, ovviamente”.

Individua però un presupposto fondamentale: “Si parte con il programma del centrodestra, cioè l’abolizione della legge Fornero, l’abbassamento delle tasse e il blocco dell’immigrazione. Bisogna controllare e bloccare gli sbarchi, espellere”. Salvini è arrivato ieri sera nell’isola verde con la fidanzata Elisa Isoardi. Stamattina ha incontrato i terremotati di Casamicciola.