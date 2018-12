Salvini a Roma, tutte le informazioni per la manifestazione della Lega a piazza del Popolo

Nel 2013 non era presente neppure tra le liste alle amministrative, ora Salvini può davvero prendersi Roma: Sabato 8 dicembre alle 11, in piazza del Popolo, il partito di Matteo Salvini incontra gli elettori e, soprattutto vuole mostrare la sua forza. All'appuntamento sono attesi vertici e rappresentanti del territorio per la kermesse natalizia che sarà anche, inutile dirlo, un test romano.

La manifestazione della Lega

La Manifestazione della Lega a Roma in Piazza del Popolo inizierà alle ore 11, ma già dalle ore 6 sarà in vigore chiusure e divieti di sosta in via del Corso, rampe di accesso in piazza del Popolo, via del Babuino e via di Ripetta.



Come arrivare a Piazza del Popolo: la mappa

Alla manifestazione della Lega e Roma si prevede la partecipazione di 10mila persone che giungeranno nella Capitale da tutta Italia con pullman, treni speciali e mezzi propri. La metro A sarà regolarmente funzionante, attenzione per chi si sposta con mezzi propri per le chiusure delle strade: sempre nella giornata di sabato alle 16 la tradizionale cerimonia dell'Immacolata con Papa Francesco a piazza di Spagna. Nel pomeriggio l’accensione dell’albero di Natale, a piazza Venezia.

Piazza del Popolo 8 dicembre 2018: gli orari

A partire dalle 8 e fino alle ore 13 tutta l’area di piazza del Popolo sarà delimitata da transenne per permettere l’afflusso canalizzato dei manifestanti che potranno accedere all’interno solo attraverso i seguenti varchi presidiati da forze dell'ordine con metal detector portatili: Piazza del Popolo lato Porta del Popolo; Piazza del Popolo lato via del Babuino; Piazza del Popolo lato via di Ripetta. Previsti servizi di controllo presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, aeroporti e porto di Civitavecchia.