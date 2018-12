La promessa di Salvini: "Non metteremo le mani nelle tasche degli italiani"

La Lega a trazione nazionale arriva in piazza del Popolo a Roma. Dal palco il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini arringa la folla. E sull'onda dello slogan "Prima gli italiani" parla di Europa, decreto sicurezza, immigrazione, legittima difesa, lotta alla violenza sulle donne. Un minuto di silenzio per ricordare le giovani vittime della tragedia nella discoteca nell'anconetano apre la manifestazione. Salvini assicura: chi ha sbagliato ad Ancona come nell'altro dramma, quello del ponte Morandi di Genova, pagherà.

Sul palco, i membri della squadra di governo della Lega: dal ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno al sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti, dal ministro per la famiglia e le disabilità Lorenzo Fontana, ai ministri delle politiche agricole Gian Marco Centinaio e dell'istruzione Marco Bussetti. Presenti anche i sindaci del Carroccio e i presidenti di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il vicepremier evoca unità perché - ha detto - "se camminiamo insieme, nessuno potrà fermarci e l'Italia tornerà a contare anche in Europa. Mi avete dato il mandato e non vi deluderò", le sue parole alla piazza mentre cita De Gasperi, Martin Luther King e San Giovanni Paolo II.

E alla luce delle ultime polemiche con il Movimento cinque stelle sulla cosiddetta ecotassa sulle auto, fa una promessa: questo governo - ha ribadito il vice presidente del consiglio - non metterà le mani nelle tasche degli italiani.