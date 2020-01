Sardine, ora si pensa al congresso nazionale

La strada ora sembra segnata: le Sardine vanno verso un congresso nazionale, probabilmente della durata di due giorni, le cui date saranno rese note entro il 26 gennaio. La decisione è stata presa al direttivo nazionale di Bologna delle Sardine e annunciata stamattina in tv dalla portavoce torinese Francesca Valentina Penotti.

"A livello regionale siamo un po' divisi, nel senso che ogni Regione pensa giustamente un po' per se -ha spiegato la Penotti-. In Piemonte avremo una sorta di Congresso-riunione il 25 gennaio. Importante anche l'Emilia Romagna, il 19 gennaio 'Sardina ospita sardina', che comprenderà il week end fra il 18 ed il 19 gennaio".

Fedeli (Pd): "Positivo il congresso delle Sardine, buon lavoro"

"Quando chi intende dare il proprio contributo alla vita pubblica attraverso un'azione collettiva, decide di confrontarsi democraticamente al proprio interno per condividere regole e contenuti, è sempre una scelta positiva, nel solco di quanto prescritto nella nostra Costituzione. Buon lavoro dunque alle Sardine che hanno annunciato il loro primo congresso nazionale nelle prossime settimane". Lo dichiara la senatrice Pd Valeria Fedeli.

Calderoli (Lega): "Sardine diventano in scatola"

Caustico Roberto Calderoli, vice presidente del Senato ed esponente della Lega. "Evviva la mamma dei sinistrorsi è sempre incinta e continua a partorire un altro partito dopo Sel, Sinistra Italiana, Articolo 1, Possibile, Leu ecc ecc perché anche le Sardine, che del resto sono organiche alla sinistra, fanno un loro congresso per darsi struttura e gerarchia e quindi diventano l'ennesima partito alla sinistra del Pd".

"Cosi delle Sardine, una volta strutturate e organizzate, alla fine resteranno solo quelle in scatola! Confidiamo che i primi espulsi dalle Sardine inscatolate non siano i dissidenti sulla linea politica, che tanto ci saranno, ma i maleducati e incivili che nelle ultime settimane hanno minacciato o insultato Salvini, la Lega, la Borgonzoni o la memoria del povero Buonanno", conclude Calderoli.

Sardine a Riace con Mimmo Lucano

La mobilitazione continua, in varie forme. Il freddo decisamente invernale non ha impedito alle Sardine di Calabria di ritrovarsi ieri a Riace per ribadire, insieme con i rappresentanti giunti dalla Campania, il messaggio di tolleranza, dialogo, accoglienza e inclusione che sta caratterizzando la cifra del movimento nell'estremo lembo della penisola.

"Riace luogo dell'anima" è stato il messaggio con cui le Sardine hanno voluto stringersi intorno a Mimmo Lucano, che con la sua esperienza di sindaco del piccolo comune in provincia di Reggio ha indicato alla Calabria "una risposta possibile al dramma dello spopolamento e al mondo il modello forse più autentico per gestire il fenomeno migratorio all'insegna dello spirito umanitario e dell'integrazione", si legge in una nota.

Lucano, visibilmente emozionato, ha aperto gli interventi ribadendo la tesi che sostiene sin da quando la sua amministrazione è finita nel mirino della magistratura: se reato è stato commesso, è "reato di umanità", consumato in nome dei principi e dei valori fondanti della Costituzione repubblicana.