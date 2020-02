Tra piazze e realtà: sì al provvedimento "sardine" che (ri)sfidano Salvini

Da Milano a Roma passando da Napoli Scampia: tra Sardine e la Lega di Matteo Salvini è "guerra" in tutto lo Stivale. Partiamo dal Nord.

Il Comune di Milano ha approvato (con 24 voti favorevoli e 4 astenuti) una mozione proposta dal movimento delle Sardine lombarde pre "contrastare odio, razzismo e xenofobia". La mozione chiede al sindaco Giuseppe Sala di:

sostenere il percorso della commissione istituita dal Senato della Repubblica promossa dalla Senatrice Liliana Segre e predisporre adeguate iniziative di informazione sui risultati della stessa;

coltivare la memoria dell’antifascismo e della lotta contro tutti i totalitarismi, dei crimini compiuti nelle guerre coloniali, delle leggi razziali, della persecuzione degli ebrei e dalla Shoah, collaborando con le associazioni territoriali per la tutela e la valorizzazione della memoria della Resistenza;

creare nuove azioni di sensibilizzazione culturale e civica contro il razzismo e la xenofobia e contro le discriminazioni di ogni sorta;

sollecitare il Parlamento perché si completi la legislazione di contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza;

aderire alla “Rete dei comuni per la memoria, contro l’odio e il razzismo.

Una prima vittoria politica in attesa del confronto romano che vedrà nella Capitale il movimento di Mattia Santori e compagni sfidare Matteo Salvini in una "guerra" di cifre tra piazze. Il 16 febbraio è la concomitante data scelta da Lega e Sardine per due manifestazioni che si terranno a Roma.

A Roma le Sardine arriveranno dopo il flop della manifestazione organizzata giovedì 6 febbraio a Scampia (dove si terrá pure il congresso nazionale il 14-15 marzo) dove i presenti si sono fermati a neppure un centinaio.

Tornando al prossimo appuntamento a Roma le sardine hanno prenotato per domenica 16 febbraio piazza Santa Apostoli, uno slargo non certo di prima grandezza: difficile bissare il successo di due mesi fa quando a migliaia riempirono piazza san Giovanni.

Quanto a Salvini a dieci giorni dall'annunciato appuntamento capitolino ancora non c'è l'indicazione di una piazza per la manifestazione della Lega. Ma di certo la sfida è quanto mai burrascosa.