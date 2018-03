Senato della Repubblica, la prima seduta della XVIII legislatura. Diretta video

Venerdì 23 marzo dalle ore 10.30 si terrà a Palazzo Madama la prima seduta della XVIII Legislatura. All'ordine del giorno l'elezione a scrutinio segreto del Presidente del Senato della Repubblica. Nella prima seduta dopo le elezioni il Senato è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età.

È eletto presidente del Senato chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età".

I Senatori della XVIII Legislatura (dal 23 marzo 2018)

Schede dei Senatori per lettera alfabetica

II Senato della Repubblica è composto da 315 membri elettivi, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai senatori a vita.

Sono senatori di diritto e a vita gli ex Presidenti della Repubblica. Possono essere altresì nominati senatori a vita dal Presidente della Repubblica cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

L'accoglienza dei Senatori a Palazzo Madama, iniziata lunedì 19 marzo, prosegue fino alle 14,30 di sabato 24 marzo.

Gli eletti sono accolti all'ingresso di Piazza Madama dagli assistenti parlamentari che ne verificano l'identità mediante telegramma di convocazione e documento di riconoscimento. Nella Sala Caduti di Nassirya, dove é allestita la struttura di accoglienza, i Senatori provvedono a compilare un apposito foglio notizie e ricevono le informazioni necessarie per i primi adempimenti.

I Senatori subentranti potranno effettuare le operazioni connesse alla fase di accoglienza successivamente alla proclamazione, prevista nella seduta del 23 marzo.

