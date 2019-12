Senatore M5s passa alla Lega, ira di Di Maio: "Dicano quanto costa al chilo"

Dopo aver espresso il proprio dissenso sulla posizione del Movimento 5 stelle in merito alla riforma del Mes e aver votato contro la risoluzione di maggioranza, il senatore Ugo Grassi ha formalizzato l'addio ai 5stelle e il passaggio al gruppo della Lega.

"Diamo il benvenuto al senatore Grassi - spiega Matteo Salvini - Porte aperte per chi, con coerenza, competenza e serietà, ha idee positive per l`Italia e non è succube del Pd. Su riforma ed efficienza della giustizia e rilancio delle università italiane, col senatore Grassi lavoreremo bene".

Furiosa la reazione del capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio che ha accusato come il Mes sia una scusa di chi "sta cercando qualcuno per cambiare casacca".

Se ci sono senatori come Grassi che vogliono cambiare casacca, evitino di utilizzare una cosa non vera - scrive Di Maio su Facebook - voglio cambiare casacca e tradire il mandato che ci hanno dato. Non c'è niente di male ma ti dimetti, vai a elezioni e ti fai votare".

"Chi vuole può passare alla Lega ma non raccontino balle: dicano quanto costa al chilo un senatore per la Lega"

"Grassi - ha aggiunto Di Maio - oggi è passato alla Lega, so che ci sono altri, se sentono il bisogno di continuare in un altro partito perchè pensano che il M5s non gli possa dare abbastanza potere o svolgere in maniera individualistica il loro ruolo possono passare alla Lega, ma non raccontino balle: gli hanno promesso un seggio alle regionali o alle prossime elezioni nazionali. È la solita dinamica dei voltagabbana".

Intanto il profilo del professore universitario è preso di mira da numerosi haters: tra gli insulti riportabili quello di essere uno "Scillipoti".

A chi invece lo accusava di aver "trasmigrato" per soldi Grassi replica che la Lega chiede 3mila euro al mese come contributo per gli eletti.

Un post sul blog delle Stelle del febbraio 2018 dell'allora candidato, poi divenuto senatore, Ugo Grassi, spiegava dettagliatamente la clausola anti 'floor crossing', ovvero la multa per i cambi di casacca prevista dalle regole grilline

La politica insegna a dare grande valore alle idee di tutti e a rispettare le proprie.È noto che il @Mov5Stelle abbia chiesto ai suoi candidati di sottoscrivere la clausola anti “floor crossing”.Chi decide di andar via deve rispettare gli elettori e pagare https://t.co/zYmOvNycMf — Carlo Sibilia (@carlosibilia) December 12, 2019

Perché Ugo Grassi ha lasciato il M5s

Il senatore Ugo Grassi ha scritto una lettera per chiarire la sua posizione. "Il punto - scrive - è che il mio dissenso non nasce da un mio cambiamento di opinioni, bensì dalla determinazione dei vertici del movimento di guidare il paese con la granitica convinzione di essere i depositari del vero e di poter assumere ogni decisione in totale solitudine".

Diretti sono gli attacchi al verticismo del Movimento e le accuse di aver mal gestito alcune crisi come quella dell'Ilva di Taranto.

Gli effetti di questo modo di procedere sono così gravi ed evidenti (a chi vuol vedere) da non dover neppure essere esposti. Basti l'esempio della gestione dell'ex Ilva per dar conto dell`assenza di una programmazione nella gestione delle crisi". Il senatore parla dei mesi del governo Conte 1, quando ha avuto "modo di comprendere che molti dei miei obiettivi politici erano condivisi dal partito partner di governo. Stesura di testi unici, forte ridimensionamento del ruolo dell'ANVUR e riforma delle regole di reclutamento erano temi su cui ho rinvenuto una chiara convergenza di opinioni". Grassi intende impegnarsi anche "per ottenere investimenti mirati per lo sviluppo del Mezzogiorno, rispettando l'autonomia differenziata".

"Oggi, forte di una reciproca stima costruita nei mesi appena trascorsi, la Lega mi offre, a fronte di un evidente fallimento della mia iniziale esperienza, una seconda opportunità per raggiungere quegli obiettivi".

Chi è il senatore Grassi: il video